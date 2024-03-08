Таллинн: помимо автомобиля, в районе порта можно также перемещаться пешком, на велосипеде и на общественном транспорте

На этой неделе на движение транспорта в центре города также повлияли аварийные работы в районе перекрестка Эндла и Суур-Амеэрика, которые, как ожидается, будут завершены к понедельнику. Это в свою очередь также улучшит обстановку на дорогах.

По словам главы таллиннского транспортного департамента Индрека Гайлана, в понедельник ситуация была наиболее сложной, но сейчас становится спокойнее. „Понятно, что водителям потребуется время, чтобы привыкнуть к новой организации движения в районе строительных работ, однако движение в центре города функционирует, хотя в часы пик могут возникать пробки. Всё же мы напоминаем, что по возможности, помимо автомобиля, в районе порта можно также перемещаться пешком, на велосипеде и на общественном транспорте“, - сказал Гайлан.

Таллиннский транспортный департамент рекомендует участникам дорожного движения по возможности пользоваться общественным транспортом. При временной организации движения предпочтение отдаётся общественному транспорту и по возможности принимается во внимание его максимальный приоритет, однако на маршрутах общественного транспорта, проходящих через центр города, в часы пик могут быть задержки на 7-10 минут.

Схемы рекомендуемого объезда во время строительства можно найти на сайте строительства трамвайной линии в Старый порт.

Трамвайное движение по новому маршруту планируется начать осенью этого года, однако окончательно объект будет завершён в начале 2025 года. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонда восстановления и устойчивости NextGenerationEU.

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