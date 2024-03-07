Новости Эстонии
07.03.2024, 21:45

C 9 марта из пограничных водоемов рыболовам будет разрешен выход только на лед Чудского озера

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Talvine kalapüük Peipsi järvel
Talvine kalapüük Peipsi järvel
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В связи с ухудшением ледовых условий с субботы будет запрещен выход на лед всех небольших пограничных водоемов. Таким образом будет запрещено находиться на льду Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.

Ледовые условия Чудского озера по-прежнему хорошие, и туда разрешен выход как пешком, так и на вездеходах. 

Пешком и на вездеходах разрешен выход на лед:

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на вездеходах:

  • Теплое озеро

  • Псковское озеро

  • озеро Пабра

  • озеро Ванику

  • озеро Крийва

  • озеро Паттина

  • Река Нарва

  • Нарвское водохранилище

Карта ледовых условий Чудских озер: https://tinyurl.com/mryub8yw

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