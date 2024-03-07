07.03.2024, 21:45
C 9 марта из пограничных водоемов рыболовам будет разрешен выход только на лед Чудского озера(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с ухудшением ледовых условий с субботы будет запрещен выход на лед всех небольших пограничных водоемов. Таким образом будет запрещено находиться на льду Теплого озера, Псковского озера, а также озер Пабра, Ванику, Крийва и Паттина.
Ледовые условия Чудского озера по-прежнему хорошие, и туда разрешен выход как пешком, так и на вездеходах.
Пешком и на вездеходах разрешен выход на лед:
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на вездеходах:
Теплое озеро
Псковское озеро
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
озеро Паттина
Река Нарва
Нарвское водохранилище
Карта ледовых условий Чудских озер: https://tinyurl.com/mryub8yw