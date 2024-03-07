ЧП и криминал
07.03.2024, 21:00

В Нарве в результате пожара погиб человек

 
Delfi
Foto on illustreeriv!
Foto on illustreeriv!
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В результате пожара, вспыхнувшего сегодня вечером в одном из зданий Нарвы, погиб человек.

Сообщение о пожаре во вспомогательном здании, расположенном на улице Йыэсуу в Нарве, поступило в Центр тревоги в 19:08.

На вызов откликнулись команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к работам по тушению огня.

В 19:36 в здании был обнаружен труп человека.

В 19:22 распространение огня удалось остановить. Около 20:30 работы по тушению еще продолжились.

Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.

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