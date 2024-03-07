В Нарве в результате пожара погиб человек

Сообщение о пожаре во вспомогательном здании, расположенном на улице Йыэсуу в Нарве, поступило в Центр тревоги в 19:08.

На вызов откликнулись команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к работам по тушению огня.

В 19:36 в здании был обнаружен труп человека.

В 19:22 распространение огня удалось остановить. Около 20:30 работы по тушению еще продолжились.

Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.