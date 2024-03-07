07.03.2024, 21:00
В Нарве в результате пожара погиб человек
ФОТО: | Delfi Meedia
В результате пожара, вспыхнувшего сегодня вечером в одном из зданий Нарвы, погиб человек.
Сообщение о пожаре во вспомогательном здании, расположенном на улице Йыэсуу в Нарве, поступило в Центр тревоги в 19:08.
На вызов откликнулись команды спасателей Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к работам по тушению огня.
В 19:36 в здании был обнаружен труп человека.
В 19:22 распространение огня удалось остановить. Около 20:30 работы по тушению еще продолжились.
Причина пожара и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.
В этом году в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.