ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (743-й день) | Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения;
Российские войска нанесли шесть ракетных ударов и 90 авиационных ударов, а также совершили 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
Украинские военные отразили четыре атаки ВС РФ на купянском направлении в районе Синьковки и Табаевки Харьковской области, 11 атак — на лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области, Тернов и Спорного Донецкой области, 11 атак — на бахмутском направлении в районах Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области;
ВСУ отразили 21 атаку российских войск на авдеевском направлении в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области;
Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава армии РФ. Подразделения ракетных войск Украины поразили один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства российских сил.
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Великобритании, пишет Meduza со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.
Внешнеполитическое ведомство направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие), говорится в пресс-релизе МИДа.
Владимир Зеленский объявил о смене руководства Вооруженных сил Украины 8 февраля. Валерий Залужный, командовавший ВСУ с 2021 года и считавшийся по опросам самым популярным военным в Украине, был отправлен в отставку. Новым главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. Перед этим в СМИ несколько месяцев фигурировали слухи о конфликте Зеленского и Залужного, возникшего на фоне неудачного украинского контрнаступления на фронте.
Минобороны РФ утром сообщило, что за ночь над территорией России сбили шесть украинских беспилотников. По данным ведомства, средства ПВО перехватили дрон над Курской область, три беспилотника уничтожены над Брянской областью и еще два — над Тульской.
Телеграм-канал Mash сообщает, что утром 7 марта над Ленинградской областью сбили два украинских дрона. По данным канала, беспилотники летели на минимальной высоте, «практически над деревьями», поэтому их не смогли сбить в Брянской, Смоленской, Псковской, Тверской и Новгородской областями.
Утром 7 марта Жители Череповца сообщали о взрыве в районе металлургического комбината. По их словам, взрыв произошел в районе четвертой домны Череповецкого металлургического завода,
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщил позже, что «инцидент» на заводе «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника.
Утром 7 марта российские войска ударили по городу Волчанск Харьковской области авиабомбой, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В результате прямого попадания в частный дом погибла 40-летняя женщина. Травмы также получила 67-летняя женщина. Повреждены не менее 12 частных домов.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
Российская армия отразила шесть атак украинских военных в районе Синьковки Харьковской области;
ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой области;
В районах Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы Донецкой области армия РФ нанесла поражение украинским силам;
На авдеевском направлении ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах Майорска, Новгородского и Орловки Донецкой области, а также отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ленинского, Новгородского и Розовки;
На херсонском направлении российская группировка войск «Днепр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое Запорожской области;
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемую авиационную бомбу AASM Hammer.
CNN: российская ракета ударила по Одессе в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции
Российская ракета, выпущенная по Одессе утром 6 марта, взорвалась примерно в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«По словам источника, колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», — говорится в публикации CNN.
В свою очередь журналист «Радио Свобода» пишет, что российский удар по Одессе 6 марта произошел примерно в трех километрах от места, где находились Зеленский и Мицотакис. Он ссылается на фотографию последствий удара.
ФСБ сообщает, что сотрудники спецслужбы убили при задержании гражданина Беларуси. По версии следствия, он готовил теракт в Карелии. По версии спецслужбы, гражданин Беларуси из «Полка Кастуся Калиновского» планировал взорвать административное здание в городе Олонец. Спецслужба утверждает, что мужчину завербовали украинские спецслужбы. «При задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован», — заявили в ФСБ. В сообщении также говорится, что у мужчины изъяли бомбу, «изготовленную на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора», а также пистолет и патроны.
В четверг днем российские военные нанесли ракетный удар по городу Сумы, сообщили в Сумской ОВА. По предварительным данным, в результате российского ракетного удара травмы получил один человек, повреждены школа, центральная городская больница, областной центр экстренной медицинской помощи и здание водоканала.
Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём передали госсекретарю США Энтони Блинкену в Вашингтоне ратификационные документы, после чего процесс, продолжавшийся последние два года, завершился.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы. В соответствии с документом, срочники, срок службы которых был продлен из-за войны, будут отправлены в запас в апреле-мае.
Президент Украины решил отправить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобританию. 8 февраля Зеленский заменил популярного в Украине Валерия Залужного на посту главнокомандующего ВСУ на генерала Александра Сырского.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.