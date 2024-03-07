ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (743-й день) | Валерия Залужного назначили послом Украины в Великобритании

Российская ракета, выпущенная по Одессе утром 6 марта, взорвалась примерно в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«По словам источника, колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», — говорится в публикации CNN.

В свою очередь журналист «Радио Свобода» пишет, что российский удар по Одессе 6 марта произошел примерно в трех километрах от места, где находились Зеленский и Мицотакис. Он ссылается на фотографию последствий удара.

ФСБ сообщает, что сотрудники спецслужбы убили при задержании гражданина Беларуси. По версии следствия, он готовил теракт в Карелии. По версии спецслужбы, гражданин Беларуси из «Полка Кастуся Калиновского» планировал взорвать административное здание в городе Олонец. Спецслужба утверждает, что мужчину завербовали украинские спецслужбы. «При задержании открыл огонь по сотрудникам спецслужб и был нейтрализован», — заявили в ФСБ. В сообщении также говорится, что у мужчины изъяли бомбу, «изготовленную на основе взрывчатого вещества британского производства и американского детонатора», а также пистолет и патроны.