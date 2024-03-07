ФОТО ИЗ НАРВЫ | Разбомбленный город можно было восстановить, но оккупанты всё снесли

В этом году исполняется 80 лет со дня мартовской бомбардировки, в ходе которой была уничтожена большая часть сохранившейся целой на тот день Нарвы, включая исторический Старый город. Красная армия продолжала бомбить город и в последующие месяцы. Окончательная точка в уничтожение города была поставлена 25 июля массированным артиллерийским обстрелом, когда в руины превратился Нарвский замок.