ФОТО ИЗ НАРВЫ | Разбомбленный город можно было восстановить, но оккупанты всё снесли(34)
Сплошная бомбардировка Нарвы продолжалась с 6 по 8 марта — город бомбила сотня самолетов, а завершилась бомбардировка многочасовым артиллерийским обстрелом. Город лежал в руинах, но историческую жемчужину в стиле барокко можно было еще восстановить, если бы на то была воля. Нарвский музей подготовил поразительное фотографическое сравнение на основе исторических кадров, пишет Eesti Päevaleht.
В этом году исполняется 80 лет со дня мартовской бомбардировки, в ходе которой была уничтожена большая часть сохранившейся целой на тот день Нарвы, включая исторический Старый город. Красная армия продолжала бомбить город и в последующие месяцы. Окончательная точка в уничтожение города была поставлена 25 июля массированным артиллерийским обстрелом, когда в руины превратился Нарвский замок.