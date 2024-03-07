Камила Валиева официально исключена из сборной

По информации источника, исключение 17-летней спортсменки было проведено в соответствии с правилами ведомства.

Накануне в СМИ появилась информация, что Валиева не была исключена из сборной России, так как соответствующий документ не был опубликован на официальном сайте Минспорта России.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Фигуристка сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

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