„Клиенты подарили перцовый баллончик, но в Эстонии чувствую себя безопасно“. Украинка полтора года работает по ночам в такси

Первые полгода София работала в Faehlmanni Cafe. За это время она начала понимать базовые эстонские фразы - работать пришлось в полностью эстонском коллективе. „Тогда я поняла, что мне надо идти в такси. Надо было больше зарабатывать - плюс мы живем не в Таллинне, а в 20 км от него. Добрые люди помогли, нашли нам на первое время квартиру, вот мы и остались там жить, за нее и платим. Я очень сильно хотела себе машину, но у меня ее никогда не было. Права я получила в 18 лет, очень хотела водить - в Украине у друзей брала машину и пробовала ездить“.