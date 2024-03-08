08.03.2024, 07:30
„Клиенты подарили перцовый баллончик, но в Эстонии чувствую себя безопасно“. Украинка полтора года работает по ночам в такси
ФОТО: Delfi Meedia
София и ее мама приехали в Эстонию из Одессы сразу после начала войны. Сначала жили в Вильянди, а потом перебрались поближе к Таллинну - так проще найти работу. О том, как 22-летняя София уже полтора года работает в не самой женской профессии - водителем такси в ночную смену, как находит общий язык с эстонцами и справляется со сложными ситуациями - в материале RusDelfi.
„У нас нет ни знакомых, ни родственников в Эстонии, но на нашем пути всегда встречались эстонцы, которые помогали, - рассказывает девушка. - Сейчас мы сами справляемся“.