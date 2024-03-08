Новости Эстонии
08.03.2024, 07:30

„Клиенты подарили перцовый баллончик, но в Эстонии чувствую себя безопасно“. Украинка полтора года работает по ночам в такси

 
Анна Тамм
София
София
ФОТО: Delfi Meedia

София и ее мама приехали в Эстонию из Одессы сразу после начала войны. Сначала жили в Вильянди, а потом перебрались поближе к Таллинну - так проще найти работу. О том, как 22-летняя София уже полтора года работает в не самой женской профессии - водителем такси в ночную смену, как находит общий язык с эстонцами и справляется со сложными ситуациями - в материале RusDelfi.

„У нас нет ни знакомых, ни родственников в Эстонии, но на нашем пути всегда встречались эстонцы, которые помогали, - рассказывает девушка. - Сейчас мы сами справляемся“.

Первые полгода София работала в Faehlmanni Cafe. За это время она начала понимать базовые эстонские фразы - работать пришлось в полностью эстонском коллективе. „Тогда я поняла, что мне надо идти в такси. Надо было больше зарабатывать - плюс мы живем не в Таллинне, а в 20 км от него. Добрые люди помогли, нашли нам на первое время квартиру, вот мы и остались там жить, за нее и платим. Я очень сильно хотела себе машину, но у меня ее никогда не было. Права я получила в 18 лет, очень хотела водить - в Украине у друзей брала машину и пробовала ездить“.

RusDelfi
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