В Латвии издали первые три распоряжения о выезде из стараны граждан России, не получивших новые виды на жительство

PMLP письменно попросило 1016 граждан России объяснить причины, по которым они не выполнили требования поправок Иммиграционного закона и не подали документы для оформления вида на жительство для проживания в Латвии. Также этих граждан попросили предоставить информацию о планируемой дате выезда из Латвии, если у них нет больше оснований для обращения за видом на жительство.

Сейчас обобщаются полученные ответы на отправленные письма. Как подчеркнули в PMLP, управление оценивает объяснения, данные гражданами РФ, и если находит, что у этих людей есть законные основания для запроса вида на жительство, и уважительная причина, по которой это не было сделано вовремя, то документы подать все же разрешают.

О тех, кто не ответил на письма PMLP, сообщат Государственной пограничной службе, которая проверит, находятся ли эти люди вообще в Латвии.

В остальных случаях гражданам РФ, не выполнившим требования закона, выдается распоряжение том, что им необходимо выехать из страны в 30-дневный срок. Если человек не покинет Латвию течение 30 дней после получения предписания о выезде, то принимается решение о принудительном выдворении, которое исполняется Государственной пограничной службой.

Иммиграционный закон предусматривает, что срок действия постоянного вида на жительство, выданного гражданам России, истекал в сентябре 2023 года. Чтобы жить в Латвии, гражданам РФ (бывшим негражданам и гражданам Латвии) нужно было подать заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС, но для его получения им нужно было предоставить в PMLP сертификат о знании латышского языка на минимальном уровне и наличии финансовых ресурсов.