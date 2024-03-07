Завод „Северстали“ атаковал беспилотник

Пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова заявила, что „инцидент в районе доменной печи“ произошел утром „в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности“.

Издание „ГородЧе“ писало, что звук взрыва со стороны металлургического комбината в Череповце слышали около 5:45 утра.

Череповецкий металлургический комбинат — второе по величине сталелитейное производство в России. Принадлежит компании „Северсталь“ Алексея Мордашова, который после начала войны в Украине попал под санкции ЕС и США.

Накануне, 6 марта, атаке дронов подвергся второй по величине в России Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области, в результате чего загорелись резервуары с топливом. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, называли налет на Михайловский ГОК операцией главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее беспилотники долетали до топливных терминалов в Ленинградской области и Петербурге, предприятия „Лукойла“ под Нижним Новгородом, завода „Роснефти“ в Туапсе и других крупных объектов.

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