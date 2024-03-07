Завод „Северстали“ атаковал беспилотник
На Череповецком металлургическом комбинате произошел „технологический инцидент в доменном производстве“, сообщили в четверг РБК в пресс-службе „Северстали“.
Пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова заявила, что „инцидент в районе доменной печи“ произошел утром „в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности“.
Издание „ГородЧе“ писало, что звук взрыва со стороны металлургического комбината в Череповце слышали около 5:45 утра.
Череповецкий металлургический комбинат — второе по величине сталелитейное производство в России. Принадлежит компании „Северсталь“ Алексея Мордашова, который после начала войны в Украине попал под санкции ЕС и США.
Накануне, 6 марта, атаке дронов подвергся второй по величине в России Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области, в результате чего загорелись резервуары с топливом. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, называли налет на Михайловский ГОК операцией главного управления разведки Минобороны Украины.
Ранее беспилотники долетали до топливных терминалов в Ленинградской области и Петербурге, предприятия „Лукойла“ под Нижним Новгородом, завода „Роснефти“ в Туапсе и других крупных объектов.
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