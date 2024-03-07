Тренерский штаб таллиннского „Калева“ пополнился легендой финского футбола

Финский специалист прибыл в Эстонию в среду и в этот же день принял участие в тренировке команды, сообщил в четверг „Калев“ на своем официальном сайте.

Спортивный директор Йоэль Линдпере: „Теему привнесет в эстонскую лигу и команду „Калев“ опыт, который нам так необходим. Поработав с ним и как в качестве игрока, так и в качестве спортивного директора, я очень рад, что в важнейший для нас сезон нам удалось привлечь в эстонский футбол такого специалиста. Конечно, нашей молодежи есть чему у него поучиться, и это наша главная цель“.

Теему Тайнио: „Я очень рад присоединиться к „Калеву“ и быть полезным в столь важном для них сезоне. Учитывая, что в клубе уже есть знакомые мне Йоэль Линдпере, Рагнар Клаван и Атс Пурье, а также игроки Онни и Оскари из финского чемпионата, я верю, что наше сотрудничество будет очень эффективным и результативным. Будучи главным тренером финского клуба высшей лиги в течение многих лет и добившись успеха с небольшим клубом, я уже вижу в „Калеве“ знакомые задачи и возможности“.

В качестве игрока Тайнио выступал за такие престижные клубы, как „Тоттенхэм Хотспур“, „Аякс“, „Осер“, „Нью-Йорк Ред Буллз“, „Сандерленд“, „Бирмингем Сити“, „Хака“ и ХИК. Он провел 64 матча за основную сборную Финляндии и забил 6 голов.

В качестве тренера Тайнио ранее работал помощником тренера в финских командах „КЛУБИ 04“ и „Хака“. Последним местом работы Тайнио был кипрский клуб АЕЛ из Лимассола.

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