Деятельность белорусских спецслужб стала агрессивной: по подозрению в шпионаже задержаны несколько граждан Литвы

Цель досмотров – предотвратить якобы исходящие от Литвы угрозы. Однако службы применяют допросы для сбора информации о Литве. Целью также является определение наличия у проверяемых лиц возможности заниматься шпионажем и выполнять задачи белорусских спецслужб – проверяются мобильные устройства и компьютеры лиц, проверяются контакты, аккаунты в социальных сетях, фотографии, политические взгляды, проверяются места работы и связи с литовскими должностными лицами.

По данным ДГБ и ВДОС, белорусская разведка значительно расширяет свою деятельность за рубежом и усиливает контрразведывательный режим внутри страны. Предпринимаются попытки использовать белорусскую диаспору в Литве для враждебной деятельности по отношению к Вильнюс у. Наблюдается тенденция, когда спецслужбы стремятся установить и возобновить контакты с представителями диаспоры, ранее работавшими в различных белорусских учреждениях, в системе внутренних дел. Замечены попытки установить контакт и вербовать с помощью современных средств связи. "Белорусские спецслужбы стремятся использовать представителей белорусской диаспоры в Литве для сбора разведывательной информации о Литве и ее учреждениях, белорусской демократической оппозиции и самой белорусской диаспоре", – говорится в докладе. Белорусская разведка также активно применяет допросы лиц, направляющихся из Литвы в Беларусь , при пересечении границы.

Однако отмечается, что такие данные помогли представителям белорусского режима осуществлять враждебные действия против Литвы. Вполне вероятно, по словам спецслужб, что собранная подозреваемыми информация необходима не только белорусским, но и российским вооруженным силам – при разработке планов потенциальной военной агрессии против соседних стран.

Как показал анализ Департамента государственной безопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативной службы (ВДОС), подозреваемые, скорее всего, выполняя задания белорусской спецслужбы, за вознаграждение собирали и передавали заказчику собранную информацию. Сообщается, что ни у кого из задержанных не было разрешения на работу с секретной информацией, а передаваемая ими информация о литовской инфраструктуре особой важности и военных объектах не была засекречена.

В докладе об угрозах указывается, что после определения лиц, которые могли бы сотрудничать с белорусскими спецслужбами, ведется поиск путей их вербовки. В случае отказа сотрудничать, в отношении них может применяться психологическое насилие, шантаж, с использованием или инсценировкой дорожно-транспортных происшествий или других нарушений. Замечено, что в последнее время белорусская разведка крайне агрессивно действует и против сотрудников литовской дипмиссии – собирает информацию об их связях, привычках, материалы, способные скомпрометировать.



Как были завербованы подозреваемые в шпионаже литовцы



Граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси, скорее всего, завербовали, когда они ездили в эту страну, сказал глава Второго департамента оперативных служб полковник Элегиюс Паулавичюс. Подозревают, что эти граждане передавали незасекреченную информацию о Литовской армии, добровольческих силах, перемещении военной техники и местах ее размещения, о гражданских объектах стратегического значения и т.д.

В четверг Департамент госбезопасности Литвы и Второй департамент оперативных служб представили оценку угроз нацбезопасности на 2024 г. В оценке сказано, что во второй половине 2023 г. в Литве задержали нескольких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Беларуси. Предполагают, что переданные данные "помогли представителям беларусского недемократического режима осуществлять деятельность против Литвы".



Подозреваемые в шпионаже граждане, по словам, Паулавичюса, скорее всего, были завербованы во время поездок в Беларусь. "Вероятно, их завербовали во время поездок в Беларусь", – сказал он 7 марта. "В время операции контрразведли были собраны необходимые данные. На их основании были задержаны несколько человек, которые связаны между собой. Им предъявлены обвинения в рамках 2 ч. 119 ст. – шпионаж, больше, наверно, ничего не скажу. Эти граждане собирали информацию, передавали, вероятно, беларусским службам. Вероятно, их завербовали в Беларуси", – сказал Паулавичюс.



По его словам, задержанные собирали незасекреченную информацию, у них не было разрешений на работу с секретной информацией. "Необязательно граждане Беларуси, граждане Литвы тоже могут работать на иностранные спецслужбы", – упомянул Паулавичюс. По его словам, больше информации появится, когда дело передадут в суд. О проведении расследования в связи со шпионажем, в четверг сообщила Генпрокуратура. Она указала, что нескольких человек подозревают в передаче незасексеченной информации о Литовской армии, добровольческих силах, перемещении военной техники и местах ее размещения, о гражданских объектах стратегического значения и т.д.

Отмечено, что эти люди не имели доступа к секретной информации. Глава ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что все больше граждан обращается к спецслужбам и рассказывает о попытках вербовки. "Люди не скрывают, приходят и рассказывают. Не назову количество, но таких случаев немало", – заметил он.



ДГБ в июне 2023 года предупреждал об активизации беларусских спецслужб на границе. Он сообщал, что жителей Литвы допрашивают на границе, их шантажируют, оказывают психологическое давление, заставляют сотрудничать с беларусскими службами. ДГБ рекомендовал жителям Литвы отказаться от поездок в Беларусь.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.