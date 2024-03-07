„Наша позиция принципиальна“. Женская сборная Литвы по футболу отказывается играть с белорусками

«Я кратко поговорил с представителями УЕФА. В четверг я улетаю в Швейцарию, там будет заседание комитета УЕФА, мы договорились обсудить этот вопрос в пятницу. Наша позиция принципиальна. Мы можем получить „технари“, штрафы, ноль очков, но играть [с Беларусью] мы не собираемся. Тренер согласен поступить так, как решит федерация», — заявил президент федерации футбола Литвы Эдгарас Станкявичюс.

Причина такой принципиальной позиции — поддержка Беларуси России в войне в Украине.

По словам Станкявичюса, пока не понятно, что делать со сборной Литвы, если она откажется сыграть два матча: «Убрать нас можно разве что из этой квалификации. В низший дивизион не отправят, потому что мы и так в нем».

Беларусь и Литва оказались в одной группе квалификации на чемпионат Европы. Два других соперника — Кипр и Грузия. Отборочные матчи на групповом этапе запланированы с апреля по июль 2024 года. Из-за санкций белоруски должны проводить домашние игры на нейтральном поле.

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