Уроки мужества, анонимно. В сотнях российских школ и вузов прошли встречи с „ветеранами СВО“
В течение февраля 2024 года в сотнях российских образовательных учреждений как минимум в сорока регионах прошли встречи с участниками „специальной военной операции“, подсчитала Би-би-си. Зачастую военные не называли своих имен и прятали лица под масками. Эти уроки мужества проводили действующие военные, наемники, служившие в ЧВК „Вагнер“, а также мобилизованные осенью 2023-го — те, кто получил тяжелые ранения, не позволяющие вернуться на фронт, пишет Би-би-си.
„Ничего личного, нам заплатили“
Федор Садовников из Иркутской области добровольцем принял участие в войне с Украиной, получил тяжелое ранение и сейчас занимается, по его словам, патриотическим воспитанием молодежи. В феврале 2024 года он выступил перед иркутскими школьниками, а потом поделился впечатлениями: „Правда перевирается умышленно и вбивается в умы молодежи. Поэтому проведение подобных мероприятий и празднование Великой Победы сегодня очень важно […] И чем правдивей мы с участниками боевых действий дадим детям эту информацию, расскажем, почему важно понимать, что такое Родина и почему важно ее защищать, тем всем нам будет спокойнее спать“.
В течение февраля независимые СМИ дважды обращали внимание на странные занятия, которые со школьниками и студентами проводят участники „специальной военной операции“ (в России это единственное официальное название войны с Украиной).
12 февраля издание „Люди Байкала“ написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК „Вагнер“. Они провели „урок мужества“ для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: „Арман“, „Галсон“, „Гани“ и „Драуг Ланспик“. Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано „Ничего личного, нам заплатили“.
24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом „Героя надо знать в лицо“. При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия. Издание Sota уточняет, что руководство вуза поддержало войну и отчисляло студентов, которые выступили против нее.
В течение февраля региональные СМИ и управления образования отчитались о более чем сотне таких уроков и занятий. Они прошли минимум в сорока российских регионах — как в их столицах, так и в районных центрах. И участники этих уроков тоже далеко не всегда показывали свои лица и называли фамилии. Таких уроков могло быть и больше — речь только о тех, которые попали в пресс-релизы властей или сюжеты СМИ.
„Санитарный инструктор Камил рассказал студентам не только о том, как спас более 1800 человек, но и ответил на вопрос о своих планах на будущее“, — говорится в репортаже ГТРК „Хабаровск“ о встрече военного со студентами Тихоокеанского государственного университета. Лицо человека в военной форме и нашивка с его фамилией на груди при этом были заблюрены, а голос изменен. Интервью корреспонденту ГТРК он давал, стоя спиной к телекамере. Планы военного на будущее остались за кадром.
„В гостях у пятиклассников Горельской школы побывал тамбовский ветеран спецоперации с позывным „Билайн“, — говорится в отчете издания „Притамбовье“. — Николай […] рассказал о том, как отважно и героически служат на передовой российские бойцы. Учащиеся много расспрашивали о фронтовых буднях, об отношении российских военных к пленным противникам, а также о том, как ветеран получил серьезное ранение. Николай не скрывает: травму получил в сражениях под Изюмом. Выполняя боевое задание, он подорвался на противопехотной мине“.
Боевое братство и сила воли
„Это не урок английского или математики, а у доски вместо классного руководителя — боец 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Пришел к ребятам провести урок мужества. Ведь он не понаслышке знает о фронтовой жизни, — говорится в репортаже „Общественного телевидения Приморья“ из Владивостока. — Вопросы совсем не детские. Морпех Денис Шлобуть ответил на все и рассказал о командном духе, взаимопомощи и о важности каждого солдата при выполнении общей задачи“.
„Ребята внимательно слушали ветерана и задавали вопросы. Спрашивали, кем он мечтал быть в детстве, каким видом спорта занимался. На вопрос, получал ли он письма школьников, Виталий сказал: „Да. Мы читали их с большим трепетом. Ваши послания поднимали боевой дух. А фраза „Мы ждем вас домой!“ была для нас самой важной и нужной!“ — рассказывает ГТРК „Мордовия“ об уроке, который провел в школе в райцентре Рузаевка боец ОМОНа и доброволец Виталий Чудаев.
Во всех этих репортажах и пресс-релизах максимально размыто говорится о том, что именно рассказывали военные школьникам и студентам. Речь на этих „уроках мужества“ шла о „боевом братстве“, „жизненном опыте“, „правильном воспитании подрастающего поколения“, „мужестве и силе воли“ — и тому подобных вещах.
„Уроки мужества“ в российских школах появились еще во второй половине 2010-х годов. Они позволяли время от времени выступать перед детьми представителям любых силовых структур — от ветеранов МВД до сотрудников МЧС, которые рассказывали детям о предотвращении пожаров.
Еще в 2023 году приглашение в школы ветеранов боевых действий носило, скорее, частный характер. И как минимум однажды привело к большому скандалу. В августе 2023 года один из родителей (сам ветеран чеченской войны) предложил привести участников „СВО“ в пермскую школу № 12 с углубленным изучением немецкого языка и с совместными программами с Германией.
Руководство школы отказалось, родитель пожаловался в краевой департамент образования. Это привело к тому, что десять учителей и директор уволились, урок с участием военных все равно провели, совместные программы с Германий были прерваны, а на экзамены по немецкому приходили сотрудники ФСБ.
„Защитники“ и их миллиарды
Сейчас о сопротивлении со стороны педагогов говорить не приходится, но и никакого резонанса от этих уроков нет. Би-би-си изучила десятки постов-отчетов об „уроках мужества“, которые публиковали в соцсети „ВКонтакте“ сами школы на своих страницах, городские и региональные комитеты и управления образования. Под каждым из них три-четыре лайка и вообще нет никаких комментариев.
Министерство просвещения РФ, которое курирует среднее образование, публично не выступало инициатором этих „уроков мужества“, однако занимает вполне провоенную позицию. Например, в декабре 2023 года министр Сергей Кравцов награждал учителей, которые воевали с Украиной. А в феврале 2024-го он поддержал инициативу распространять в школах рассказы под общим названием „Знание. Герои“ — о подвигах участников „специальной военной операции“.
В декабре 2023-го Владимир Путин на своей прямой линии говорил, что „ветеранов СВО“ будут привлекать к работе с молодежью.
Примерно в половине случаев соорганизаторами „уроков мужества“ называются региональные отделения фонда „Защитники Отечества“. Его центральное отделение называет себя государственным, но не уточняет ведомство, к которому оно было бы приписано. Возглавляет фонд Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Евгения Цивилева. Более того, издание „Проект“ (признан в России „нежелательной организацией) сумел установить, что Цивилева — двоюродная племянница Владимира Путина.
В июне 2023-го фонд получил от правительства РФ грант в размере 1,31 млрд руб. И почти всю эту сумму, 1,08 млрд, потратил на себя — на зарплаты и создание региональных отделений. В сентябре 2023-го правительство пообещало выделить фонду еще 5 млрд. руб.
Фонд, судя по его сайту, занимается самой разной поддержкой участников войны с Украиной: от медицинской реабилитации до помощи с составлением документов.
Про работу со школами на сайте фонда ничего не сказано, там говорится, что он занимается „увековечиванием памяти участников СВО и их подвигов“, а также их „историко-культурным просвещением“. В фонде „Защитники Отечества“ не откликнулись на просьбу Би-би-си рассказать об „уроках мужества“.
Би-би-си также идентифицировала во „ВКонтакте“ восьмерых военных, которые в течение февраля давали эти „уроки мужества“. Ни один из них не ответил на просьбу рассказать о своем опыте общения с детьми и подростками.