Уроки мужества, анонимно. В сотнях российских школ и вузов прошли встречи с „ветеранами СВО“

„Ничего личного, нам заплатили“

Федор Садовников из Иркутской области добровольцем принял участие в войне с Украиной, получил тяжелое ранение и сейчас занимается, по его словам, патриотическим воспитанием молодежи. В феврале 2024 года он выступил перед иркутскими школьниками, а потом поделился впечатлениями: „Правда перевирается умышленно и вбивается в умы молодежи. Поэтому проведение подобных мероприятий и празднование Великой Победы сегодня очень важно […] И чем правдивей мы с участниками боевых действий дадим детям эту информацию, расскажем, почему важно понимать, что такое Родина и почему важно ее защищать, тем всем нам будет спокойнее спать“.

В течение февраля независимые СМИ дважды обращали внимание на странные занятия, которые со школьниками и студентами проводят участники „специальной военной операции“ (в России это единственное официальное название войны с Украиной).

12 февраля издание „Люди Байкала“ написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК „Вагнер“. Они провели „урок мужества“ для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: „Арман“, „Галсон“, „Гани“ и „Драуг Ланспик“. Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано „Ничего личного, нам заплатили“.

24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом „Героя надо знать в лицо“. При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия. Издание Sota уточняет, что руководство вуза поддержало войну и отчисляло студентов, которые выступили против нее.