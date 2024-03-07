BBC News Русская служба
07.03.2024, 11:17

Уроки мужества, анонимно. В сотнях российских школ и вузов прошли встречи с „ветеранами СВО“

 
Russia Crimea Yunarmiya 8544662 28.10.2023 Members of Yunarmiya (Young Army) military patriotic youth organisation prepa
Russia Crimea Yunarmiya 8544662 28.10.2023 Members of Yunarmiya (Young Army) military patriotic youth organisation prepa
ФОТО: Maks Vetrov | Scanpix

В течение февраля 2024 года в сотнях российских образовательных учреждений как минимум в сорока регионах прошли встречи с участниками „специальной военной операции“, подсчитала Би-би-си. Зачастую военные не называли своих имен и прятали лица под масками. Эти уроки мужества проводили действующие военные, наемники, служившие в ЧВК „Вагнер“, а также мобилизованные осенью 2023-го — те, кто получил тяжелые ранения, не позволяющие вернуться на фронт, пишет Би-би-си.

„Ничего личного, нам заплатили“

Федор Садовников из Иркутской области добровольцем принял участие в войне с Украиной, получил тяжелое ранение и сейчас занимается, по его словам, патриотическим воспитанием молодежи. В феврале 2024 года он выступил перед иркутскими школьниками, а потом поделился впечатлениями: „Правда перевирается умышленно и вбивается в умы молодежи. Поэтому проведение подобных мероприятий и празднование Великой Победы сегодня очень важно […] И чем правдивей мы с участниками боевых действий дадим детям эту информацию, расскажем, почему важно понимать, что такое Родина и почему важно ее защищать, тем всем нам будет спокойнее спать“.

В течение февраля независимые СМИ дважды обращали внимание на странные занятия, которые со школьниками и студентами проводят участники „специальной военной операции“ (в России это единственное официальное название войны с Украиной).

12 февраля издание „Люди Байкала“ написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК „Вагнер“. Они провели „урок мужества“ для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: „Арман“, „Галсон“, „Гани“ и „Драуг Ланспик“. Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано „Ничего личного, нам заплатили“.

24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом „Героя надо знать в лицо“. При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия. Издание Sota уточняет, что руководство вуза поддержало войну и отчисляло студентов, которые выступили против нее.

В течение февраля региональные СМИ и управления образования отчитались о более чем сотне таких уроков и занятий. Они прошли минимум в сорока российских регионах — как в их столицах, так и в районных центрах. И участники этих уроков тоже далеко не всегда показывали свои лица и называли фамилии. Таких уроков могло быть и больше — речь только о тех, которые попали в пресс-релизы властей или сюжеты СМИ.

„Санитарный инструктор Камил рассказал студентам не только о том, как спас более 1800 человек, но и ответил на вопрос о своих планах на будущее“, — говорится в репортаже ГТРК „Хабаровск“ о встрече военного со студентами Тихоокеанского государственного университета. Лицо человека в военной форме и нашивка с его фамилией на груди при этом были заблюрены, а голос изменен. Интервью корреспонденту ГТРК он давал, стоя спиной к телекамере. Планы военного на будущее остались за кадром.

„В гостях у пятиклассников Горельской школы побывал тамбовский ветеран спецоперации с позывным „Билайн“, — говорится в отчете издания „Притамбовье“. — Николай […] рассказал о том, как отважно и героически служат на передовой российские бойцы. Учащиеся много расспрашивали о фронтовых буднях, об отношении российских военных к пленным противникам, а также о том, как ветеран получил серьезное ранение. Николай не скрывает: травму получил в сражениях под Изюмом. Выполняя боевое задание, он подорвался на противопехотной мине“.

Боевое братство и сила воли

„Это не урок английского или математики, а у доски вместо классного руководителя — боец 155-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Пришел к ребятам провести урок мужества. Ведь он не понаслышке знает о фронтовой жизни, — говорится в репортаже „Общественного телевидения Приморья“ из Владивостока. — Вопросы совсем не детские. Морпех Денис Шлобуть ответил на все и рассказал о командном духе, взаимопомощи и о важности каждого солдата при выполнении общей задачи“.

„Ребята внимательно слушали ветерана и задавали вопросы. Спрашивали, кем он мечтал быть в детстве, каким видом спорта занимался. На вопрос, получал ли он письма школьников, Виталий сказал: „Да. Мы читали их с большим трепетом. Ваши послания поднимали боевой дух. А фраза „Мы ждем вас домой!“ была для нас самой важной и нужной!“ — рассказывает ГТРК „Мордовия“ об уроке, который провел в школе в райцентре Рузаевка боец ОМОНа и доброволец Виталий Чудаев.

Во всех этих репортажах и пресс-релизах максимально размыто говорится о том, что именно рассказывали военные школьникам и студентам. Речь на этих „уроках мужества“ шла о „боевом братстве“, „жизненном опыте“, „правильном воспитании подрастающего поколения“, „мужестве и силе воли“ — и тому подобных вещах.

„Уроки мужества“ в российских школах появились еще во второй половине 2010-х годов. Они позволяли время от времени выступать перед детьми представителям любых силовых структур — от ветеранов МВД до сотрудников МЧС, которые рассказывали детям о предотвращении пожаров.

Еще в 2023 году приглашение в школы ветеранов боевых действий носило, скорее, частный характер. И как минимум однажды привело к большому скандалу. В августе 2023 года один из родителей (сам ветеран чеченской войны) предложил привести участников „СВО“ в пермскую школу № 12 с углубленным изучением немецкого языка и с совместными программами с Германией.

Руководство школы отказалось, родитель пожаловался в краевой департамент образования. Это привело к тому, что десять учителей и директор уволились, урок с участием военных все равно провели, совместные программы с Германий были прерваны, а на экзамены по немецкому приходили сотрудники ФСБ.

„Защитники“ и их миллиарды

Сейчас о сопротивлении со стороны педагогов говорить не приходится, но и никакого резонанса от этих уроков нет. Би-би-си изучила десятки постов-отчетов об „уроках мужества“, которые публиковали в соцсети „ВКонтакте“ сами школы на своих страницах, городские и региональные комитеты и управления образования. Под каждым из них три-четыре лайка и вообще нет никаких комментариев.

Министерство просвещения РФ, которое курирует среднее образование, публично не выступало инициатором этих „уроков мужества“, однако занимает вполне провоенную позицию. Например, в декабре 2023 года министр Сергей Кравцов награждал учителей, которые воевали с Украиной. А в феврале 2024-го он поддержал инициативу распространять в школах рассказы под общим названием „Знание. Герои“ — о подвигах участников „специальной военной операции“.

В декабре 2023-го Владимир Путин на своей прямой линии говорил, что „ветеранов СВО“ будут привлекать к работе с молодежью.

Примерно в половине случаев соорганизаторами „уроков мужества“ называются региональные отделения фонда „Защитники Отечества“. Его центральное отделение называет себя государственным, но не уточняет ведомство, к которому оно было бы приписано. Возглавляет фонд Анна Цивилева, жена губернатора Кемеровской области Евгения Цивилева. Более того, издание „Проект“ (признан в России „нежелательной организацией) сумел установить, что Цивилева — двоюродная племянница Владимира Путина.

В июне 2023-го фонд получил от правительства РФ грант в размере 1,31 млрд руб. И почти всю эту сумму, 1,08 млрд, потратил на себя — на зарплаты и создание региональных отделений. В сентябре 2023-го правительство пообещало выделить фонду еще 5 млрд. руб.

Фонд, судя по его сайту, занимается самой разной поддержкой участников войны с Украиной: от медицинской реабилитации до помощи с составлением документов.

Про работу со школами на сайте фонда ничего не сказано, там говорится, что он занимается „увековечиванием памяти участников СВО и их подвигов“, а также их „историко-культурным просвещением“. В фонде „Защитники Отечества“ не откликнулись на просьбу Би-би-си рассказать об „уроках мужества“.

Би-би-си также идентифицировала во „ВКонтакте“ восьмерых военных, которые в течение февраля давали эти „уроки мужества“. Ни один из них не ответил на просьбу рассказать о своем опыте общения с детьми и подростками.

RusDelfi
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