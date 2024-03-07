ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: пярнуский „Садам“ продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф

На данный момент обе команды находятся в зоне плей-офф, но впереди еще несколько матчей и ситуация может измениться. „Садам“ занимает восьмую позицию с 13 победами и 13 поражениями. Догнать шестую „Ригас Зелли“ (16-11) кажется крайне сложной задачей, а догнать седьмого „Огре“ (15-12) уже более реально.