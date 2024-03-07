Баскетбол
07.03.2024, 17:01

ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: пярнуский „Садам“ обыграл команду „Тартуского университета“

 

В четверг, 7 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf пярнуский „Садам“ обыграл дома команду „Тартуского университета“ (84:82).

„Садам“ лучше начал игру и захватил восьмиочковое преимущество в стартовой четверти, но на перерыв ушел при ничейном счете 46:46. В начале последней четверти хозяева вели 65:61, а до конца оставалось десять минут. Однако гости восполнили разницу, и на последних секундах ключ к победе оказался в руках тартуского нападающего Кристьяна Кицингу. Однако он не попал в цель, и „Садам“ выиграл матч со счетом 84:82.

На данный момент обе команды находятся в зоне плей-офф, но впереди еще несколько матчей и ситуация может измениться. „Садам“ занимает восьмую позицию с 14 победами и 13 поражениями. Догнать шестую „Ригас Зелли“ (16-11) кажется крайне сложной задачей, а догнать седьмого „Огре“ (15-12) уже более реально.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии