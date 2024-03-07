ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: пярнуский „Садам“ обыграл команду „Тартуского университета“

„Садам“ лучше начал игру и захватил восьмиочковое преимущество в стартовой четверти, но на перерыв ушел при ничейном счете 46:46. В начале последней четверти хозяева вели 65:61, а до конца оставалось десять минут. Однако гости восполнили разницу, и на последних секундах ключ к победе оказался в руках тартуского нападающего Кристьяна Кицингу. Однако он не попал в цель, и „Садам“ выиграл матч со счетом 84:82.