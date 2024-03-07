ВИДЕО | Бывший футболист сборной Италии взорвал петарду в раздевалке турецкого клуба

Встреча 28-го тура чемпионата Италии по футболу „Адана Демирспор“ – „Фатих Карагюмрюк“ состоялась 4 марта. Она завершилась победой стамбульского клуба со счётом 1:0. В составе „Адана Демирспор“ единственный гол забил итальянский нападающий Марио Балотелли.

После победы над клубом „Фатих Карагюмрюк“ Марио взорвал петарду в раздевалке „Аданы Демиспор“.

Ранее в биографии Балотелли уже фигурировали истории, связанные с пиротехническими взрывами. Так, в 2020 году бывший защитник „Манчестер Сити“ Майка Ричардс рассказал, как Марио зажёг фейерверк прямо в его доме. Они вместе выступали за „горожан“ с 2010 по 2013 год. Также известна история о том, как Балотелли запустил фейерверк в собственной ванной, после чего дважды забил „Манчестер Юнайтед“ (6:1), показав футболку с надписью: „Почему всегда я?“.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли провел 9 матчей в чемпионате Турции, отметившись 5 забитыми мячами.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. В 2012 году стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии (2:1).

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