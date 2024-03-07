Полиция задержала водителя, который сбил 8-летнего ребенка в Вильяндимаа

В поселке Мустла полицейские установили местонахождение водителя и его транспортного средства, на котором было совершено дорожно-транспортное происшествие.

По словам руководителя производственной группы вильяндиского отделения полиции Меэлиса Лилла, в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 55-летний мужчина. Оказалось, что машина, участвовавшая в аварии, была угнана, а автомобиль отбуксировали.

„Большое спасибо очевидцу, который сообщил полиции номер машины и описание транспортного средства, - добавил Лилл. - Мы получили от свидетеля ценную информацию и благодаря этому смогли отследить автомобиль и водителя“.

Вчера, 6 марта, в 16:05 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Мустла в Вильяндимаа, где водитель автомобиля Volvo V70 сбил переходившую дорогу 8-летнюю девочку.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, водитель покинул место происшествия. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу для медицинского обследования на машине скорой помощи.

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