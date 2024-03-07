Лига чемпионов: „Манчестер Сити“ и „Реал“ Мадрид вышли в четвертьфинал

„Манчестер Сити“ снова уверенно обыграл „Копенгаген“

„Манчестер Сити“, обыгравший „Копенгаген“ со счетом 3:1 в первом матче, уже к девятой минуте выигрывал со счетом 2:0. На пятой минуте голом отметился защитник Мануэль Аканджи, а спустя четыре минуты отличился Хулиан Альварес.

На 29-й минуте датчанам удалось отыграть один мяч усилиями Мохамеда Эльюнусси, но в конце первого тайма Эрлинг Холанд снова вернул преимущество в два мяча.

Англичане выиграли со счетом 3:1 (по сумме двух встреч 6:2) и вышли в четвертьфинал.

Главный тренер „горожан“ Пеп Гвардиола предоставил отдых нескольким ключевым игрокам, поскольку на выходных им предстоит сыграть против лидера АПЛ „Ливерпуля“. На текущий момент два клуба находятся на соседних строчках турнирной таблицы, их разделяет всего одно очко.

„Реал“ не смог обыграть „РБ Лейпциг“, но все равно вышел в четвертьфинал

В матче с „РБ Лейпциг“ мадридскому „Реалу“ пришлось приложить немало усилий. Испанцы, победившие в первом матче со счетом 1:0, открыли счет только на 65-й минуте, отличился Винисиус Жуниор.

Гости сразу же стали оказывать на „Реал“ сильное давление, которое принесло свои плоды. Спустя три минуты отличился Вилли Орбан.

В конце матча у немцев был хороший шанс перевести игру в дополнительное время, но Дани Ольмо попал в перекладину. Команды сыграли вничью, но по сумме двух встреч (2:1) дальше прошел „Реал“.

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