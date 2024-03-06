ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (742-й день) | Каллас: наши солдаты не поедут воевать в Украину
Подводим итоги очередного дня войны.
Премьер-министр Кая Каллас заверила в среду, 6 марта, на инфочасе в Рийгикогу, что она, как и лидеры других государств, может подтвердить, что эстонские солдаты не поедут воевать в Украину, пишет Rus.ERR.
"То, что делают все лидеры других стран, да и я в том числе, - это отбивают везде попадающийся в переводах мяч, как будто идет речь об отправке сухопутных войск. Никакой речи об отправке сухопутных войск не было, говорили об отправке туда солдат. Я могу вас точно так же заверить, что наши солдаты не поедут туда воевать. Я могу вас заверить в этом, как и другие руководители государств", - заявила Кая Каллас на инфочасе в Рийгикогу.
Каллас добавила, что все страны боятся участия в войне, поэтому она знает, что говорили лидеры разных государств. Она также сообщила, что Украина просила не солдат, а боеприпасы и ПВО.
Российские войска в ночь на 6 марта атаковали Украину дронами. ВСУ утверждают, что сбили 38 беспилотников из 42
Воздушное командование ВСУ заявило, что дроны были уничтожены над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областями.
Воздушная тревога из-за атаки дронов, пишет УНИАН, действовала пять часов. Власти Сумской области сообщили о „трех прилетах“ в областном центре, в результате которых есть пострадавшие.
В результате атаки дронов по городу Сумы пострадали семь человек, в том числе десятилетний мальчик
Российские войска ночью 6 марта атаковали дронами город Сумы. По данным Сумской областной прокуратуры, в результате повреждены жилые помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.
За медицинской помощью обратились семь человек. Среди раненых — 10-летний мальчик.
Об атаках беспилотников сообщают власти Воронежской и Белгородской областей
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за утро 6 марта над регионов сбили три украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.
Беспилотник самолетного типа также сбит в районе села Ближнее в Белгородской районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.
Кремль: Россия не признает ордера на арест, выданные Международным уголовным судом в Гааге
Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение МУС выдать ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова.
„Мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям“, — приводит его слова РБК.
Источник „Украинской правды“ в Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждает, что атака на Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области — спецоперация украинской военной разведки.
„Продолжаются мероприятия по обезвреживанию объектов, задействованных в обеспечении оккупационного корпуса государства агрессора“, — заявил собеседник „УП“.
Греческая газета сообщила о ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе
Греческая газета „Прото тема“ утверждает, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского был атакован российской ракетой 6 марта в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский появился в Одессе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
По словам украинского лидера, в результате утренней российской атаки в Одессе есть погибшие и раненые.
„Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, все детали не знаю еще, но знаю. что есть погибшие, раненые“, — сказал Зеленский.
Минобороны РФ подтвердило, что нанесло ракетный удар по Одессе утром 6 марта.
По данным военного ведомства, целью удара, нанесенного в 11:40 по московскому времени, был „ангар в промышленном портовом районе, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ“.
„Цель удара достигнута. Объект поражен“, — говорится в заявлении Минобороны РФ.
Пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате взрыва автобуса в поселке Донецкий под городом Кировск в Луганской области. Об этом сообщил назначенный РФ глава аннексированной ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, автобус подорвался на мине, когда ехал на кладбище. Всего в автобусе ехали восемь человек, в том числе сотрудники Кировского комбината коммунальных услуг.
Владимир Путин провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
По словам последнего, на встрече обсуждалась ядерная безопасность Запорожской АЭС, захваченной российскими военными. Кремль о деталях переговоров не отчитывался.
Великобритания готова передать Украине все замороженные в стране активы Центробанка РФ в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации, сообщает The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.
В соответствии с планом Кэмерона, когда Россия выплатит репарации, займ будет возвращен, и таким образом Москва получит доступ к своим средствам. „Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации“, — заявил Кэмерон.
WSJ: Зеленский отправил украинских военных в Судан на помощь главе страны, тайно поставлявшему оружие Киеву
По данным The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский согласился на просьбу председателя переходного совета Судана, поскольку тот тайно снабжал Киев оружием вскоре после начала российского вторжения в Украину в 2022 году.
Еще одним аргументом в пользу согласия Зеленского WSJ называет тот факт, что суданских повстанцев поддерживала ЧВК Вагнера, а золото, добываемое при содействии наемников в стране, использовалось властями РФ для финансирования войны в Украине.
Украина планирует контрударные действия в 2024 году, заявил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
„Наша задача — стабилизация линии фронта, провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия“, — цитирует военного „Политика страны“.
„Нам это удается, ситуация стабилизируется. Остается еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана“, — добавил он.
(По материалам „Медузы“).
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