ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (742-й день) | Каллас: наши солдаты не поедут воевать в Украину

Премьер-министр Кая Каллас заверила в среду, 6 марта, на инфочасе в Рийгикогу, что она, как и лидеры других государств, может подтвердить, что эстонские солдаты не поедут воевать в Украину, пишет Rus.ERR.

"То, что делают все лидеры других стран, да и я в том числе, - это отбивают везде попадающийся в переводах мяч, как будто идет речь об отправке сухопутных войск. Никакой речи об отправке сухопутных войск не было, говорили об отправке туда солдат. Я могу вас точно так же заверить, что наши солдаты не поедут туда воевать. Я могу вас заверить в этом, как и другие руководители государств", - заявила Кая Каллас на инфочасе в Рийгикогу.

Каллас добавила, что все страны боятся участия в войне, поэтому она знает, что говорили лидеры разных государств. Она также сообщила, что Украина просила не солдат, а боеприпасы и ПВО.

Российские войска в ночь на 6 марта атаковали Украину дронами. ВСУ утверждают, что сбили 38 беспилотников из 42

Воздушное командование ВСУ заявило, что дроны были уничтожены над Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областями.

Воздушная тревога из-за атаки дронов, пишет УНИАН, действовала пять часов. Власти Сумской области сообщили о „трех прилетах“ в областном центре, в результате которых есть пострадавшие.

В результате атаки дронов по городу Сумы пострадали семь человек, в том числе десятилетний мальчик

Российские войска ночью 6 марта атаковали дронами город Сумы. По данным Сумской областной прокуратуры, в результате повреждены жилые помещения в 11 многоквартирных домах и здание дошкольного учебного заведения, а также 20 автомобилей.

За медицинской помощью обратились семь человек. Среди раненых — 10-летний мальчик.

Об атаках беспилотников сообщают власти Воронежской и Белгородской областей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за утро 6 марта над регионов сбили три украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.