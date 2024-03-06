06.03.2024, 17:21
Водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места происшествия(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Вильяндиском уезде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.
Сегодня в 16:05 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Мустла в Вильяндимаа, где, согласно предварительным данным, машина сбила 8-летнюю девочку.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, водитель покинул место происшествия. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу для медицинского обследования на машине скорой помощи.
Подробные обстоятельства происшествия выясняются.
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