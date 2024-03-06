ЧП и криминал
06.03.2024, 17:21

Водитель сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места происшествия

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В Вильяндиском уезде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Сегодня в 16:05 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Мустла в Вильяндимаа, где, согласно предварительным данным, машина сбила 8-летнюю девочку.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, водитель покинул место происшествия. Девочка получила травмы, ее доставили в больницу для медицинского обследования на машине скорой помощи.

Подробные обстоятельства происшествия выясняются.

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