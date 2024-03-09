ГРАФИКА | Эстония отмечает сокращение объемов экспорта и импорта(3)
Вслед за кризисным 2022 годом, текущий год стал периодом восстановления торгового баланса Европейского союза. В третьем квартале экспорт ЕС превысил импорт на 18 миллиардов евро. Тем не менее, этот успех достигнут за счет более быстрого сокращения импорта, чем уменьшения объемов экспорта. В Эстонии наблюдается аналогичная динамика, однако падение объемов внешней торговли здесь более выражено, чем в среднем по странам Европейского союза.
Согласно данным Евростата, наблюдается устойчивый тренд снижения стоимости экспорта и импорта товаров в странах Европейского союза. Третий квартал подряд отмечает сокращение экспорта, а четвертый квартал подряд – снижение импорта. В результате сокращения импорта (-4,6%) и экспорта (-1,2%) в третьем квартале 2023 года по сравнению с предыдущим периодом, торговый баланс Евросоюза достиг профицита, превышающего 18 миллиардов евро. Последний раз подобное положение наблюдалось в третьем квартале 2021 года, когда профицит составил 6,9 миллиарда евро.