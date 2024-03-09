ГРАФИКА | Эстония отмечает сокращение объемов экспорта и импорта

Согласно данным Евростата, наблюдается устойчивый тренд снижения стоимости экспорта и импорта товаров в странах Европейского союза. Третий квартал подряд отмечает сокращение экспорта, а четвертый квартал подряд – снижение импорта. В результате сокращения импорта (-4,6%) и экспорта (-1,2%) в третьем квартале 2023 года по сравнению с предыдущим периодом, торговый баланс Евросоюза достиг профицита, превышающего 18 миллиардов евро. Последний раз подобное положение наблюдалось в третьем квартале 2021 года, когда профицит составил 6,9 миллиарда евро.

Сокращение поставок на рынок ЕС в третьем квартале 2023 года в основном связано с падением импорта других промышленных товаров (-6,6 миллиарда евро по сравнению со вторым кварталом 2023 года), машин и транспортных средств (-6,2 миллиарда евро) и энергоносителей (-4,7 миллиарда евро). С другой стороны, поставки европейских товаров за пределы Евросоюза затронули главным образом машины и транспортные средства (-6,9 миллиарда евро) и другие промышленные товары (-2,7 миллиарда евро), в то время как экспорт в энергетике и химической продукции, напротив, вырос на 3,4 миллиарда евро и 3,2 миллиарда евро соответственно.