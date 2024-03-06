Легендарному тренеру „Реала“ грозит тюремный срок

По данным El Diario, Анчелотти предъявлены обвинения в двух налоговых преступлениях, связанных с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 204 по 2015 год. В общей сложности главный тренер «Реала» сокрыл от налоговых органов Испании 1,06 млн евро.

Сообщается, что прокуратура запросила для Анчелотти 4 года и 9 месяцев тюремного заключения.

По версии обвинения, итальянский специалист «создал сложную и запутанную схему», сымитировав передачу имиджевых прав юридическим лицам, зарегистрированным и осуществлявшим деятельность за границей, чтобы не платить налог на эти доходы в Испании.

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