ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Клуб „Кейла“ играет с одним из лидеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf

Клуб „Кейла“ занимает в турнирной таблице 12-е место, имея в своем активе девять побед и 16 поражений, и чтобы сохранить надежды на плей-офф, эстонскому клубу необходимо выиграть оставшиеся пять матчей. Пярнуский „Садам“ (13-13) занимает восьмое место, дающее право играть в плей-офф. Рижский ВЭФ (20-5) уверенно держится на третьем месте.