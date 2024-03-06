День памяти старой Нарвы пройдет 6 марта: 80 лет назад город был сильно разрушен(2)
6 марта в Нарве традиционно проводят День памяти старой Нарвы. В этом году горожане поговорят о 80-й годовщине со дня начала массовых бомбардировок города во время Второй мировой войны. 6 марта 1944 года советская авиация начала бомбардировки исторической части Нарвы, в результате которых город был практически разрушен.
В Нарвском музее сегодня, 6 марта, в 16:30, в замковом парке, у границы старого города и крепости, которые больше всего пострадали от бомбежек, откроется выставка „Нарва 44“, посвященная мартовской бомбардировке.
„Исторические факты и малоизвестные фотографии расскажут о постигших город разрушениях во время Второй мировой войны“, - сообщили в музее. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около 100 самолетов. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки до 26 июля 1944 года.
Эстонский проект Propastop, который ставит своей целью разоблачение пропагандистских нападок, фейков и прочей деятельности по влиянию извне, выпустил к открытию выставки листовку, которая вызвала разногласия среди горожан при обсуждении в соцсетях.
Памятные мероприятия пройдут также в этот день и в других частях города. В 17:30 состоится Церемония возложения цветов и зажжения свечей у мемориального камня „Корни“ рядом с Нарвской поликлиникой. В 17:45, после Церемонии, горожан приглашают на тематическую экскурсию по городу с главным инспектором по охране памятников Мадисом Туудером.
В 18:15 в большом зале ратуши Катри Райк и Александр Опенко будут говорить с нарвитянами об истории старого города, вспомнить интересные события прошлого на встрече „Легенды и истории старого города Нарвы“.
В 19:00 в галерее NART открываются персональные выставки Ангелы Сооп и Павла Ротца, рассматривающие войну и ее последствия как в прошлом, так и в сегодняшнее время.
Выставка Ангелы Сооп „Он — это ты“ представит картины из ткани и масштабные сайт-специфичные инсталляции. Соавтором выставки является композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.
Выставка Павла Ротца „Восхождение к памяти. Материя касания“ посвящена коллективной памяти и рассматривает следы мартовской бомбардировки 80-летней давности в Нарве. Выставка также представляет собой длительный перформанс, в котором могут принять участие все желающие. В апреле в Нарвском замке будет создана интерактивная инсталляция для скалолазов. Выставки будут доступны до 5 мая.