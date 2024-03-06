День памяти старой Нарвы пройдет 6 марта: 80 лет назад город был сильно разрушен

В Нарвском музее сегодня, 6 марта, в 16:30, в замковом парке, у границы старого города и крепости, которые больше всего пострадали от бомбежек, откроется выставка „Нарва 44“, посвященная мартовской бомбардировке.

„Исторические факты и малоизвестные фотографии расскажут о постигших город разрушениях во время Второй мировой войны“, - сообщили в музее. С 6 по 8 марта Красная армия организовала масштабную бомбардировку Нарвы, в которой участвовало около 100 самолетов. Советские вооруженные силы продолжали бомбардировки до 26 июля 1944 года.

Эстонский проект Propastop, который ставит своей целью разоблачение пропагандистских нападок, фейков и прочей деятельности по влиянию извне, выпустил к открытию выставки листовку, которая вызвала разногласия среди горожан при обсуждении в соцсетях.

Памятные мероприятия пройдут также в этот день и в других частях города. В 17:30 состоится Церемония возложения цветов и зажжения свечей у мемориального камня „Корни“ рядом с Нарвской поликлиникой. В 17:45, после Церемонии, горожан приглашают на тематическую экскурсию по городу с главным инспектором по охране памятников Мадисом Туудером.

В 18:15 в большом зале ратуши Катри Райк и Александр Опенко будут говорить с нарвитянами об истории старого города, вспомнить интересные события прошлого на встрече „Легенды и истории старого города Нарвы“.

В 19:00 в галерее NART открываются персональные выставки Ангелы Сооп и Павла Ротца, рассматривающие войну и ее последствия как в прошлом, так и в сегодняшнее время.

Выставка Ангелы Сооп „Он — это ты“ представит картины из ткани и масштабные сайт-специфичные инсталляции. Соавтором выставки является композитор Татьяна Козлова-Йоханнес.