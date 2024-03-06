Экс-полузащитник „Челси“ и сборной Германии Михаэль Баллак встречается с девушкой своего погибшего сына

Трагедия случилась неподалеку от виллы Михаэля в Португалии. Там он собрал трех своих детей для семейного барбекю, пишет Sports.ru.

Известно, что Баллак тяжело переживал смерть сына – например, обращался за помощью к психологам. Переживала тогда и модель София Шнайдерман, с которой Баллак-младший дружил с раннего детства.

Потеря Эмилио сблизила Баллака-старшего и Шнайдерман. Сначала немецкое издание Bild заметило пару в Берлине и даже поймало поцелуй.

Софии на тот момент всего 21 год, в то время как Баллаку было уже 45.

Прошло 2 года, и пара до сих пор вместе, недавно их заметили в совместном отпуске на Мальдивах.

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