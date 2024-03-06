Российские губернаторы сообщают о новых атаках украинских беспилотников

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Железногорске присутствует „ракетная опасности“ и запущена „система оповещения населения“. Он призвал жителей укрыться в помещениях, а тех, кто дома, занять помещения без окон со сплошными стенами.

Он утверждает, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе на северо-западе области возник пожар на складе ГСМ. „Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы“, — отчитался он в телеграм-канале.

Под Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Украинская сторона не комментировала эти заявления, Би-би-си не может их независимо подтвердить.

Из-за атаки беспилотника в Курской области загорелся резервуар с топливом на складе ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление предприятия.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева — одно из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды. Принадлежит компании „Металлоинвест“ миллиардера Алишера Усманова.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт заявил, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Украинская сторона это не комментировала. Михайловский ГОК в городе Железногорск.

„Горит резервуар с топливом, пострадавших нет“, — писал губернатор.

Близкий к правоохранительным органам телеграм-канал 112 публикует видео пожара — предположительно, на территории ГОКа.

В декабре прошлого года Михайловский ГОК уже попадал под удар дрона. 24 февраля атаке подвергся крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат.

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