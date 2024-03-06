В Тыве произошел взрыв на теплоэлектростанции. Пострадали 18 человек, в городе прервана подача тепла

Как пишет Baza, в котельной электростанции по неизвестной пока причине начался пожар, который привел к взрыву. Телеграм-канал „112“ утверждает, что взрыв произошел в помещении подачи топлива. Пожарные локализовали пожар на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Тыве. По данным СМИ, разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания. Из-за инцидента на ТЭЦ в Шагонаре, где живут около 12 тысяч человек, приостановили подачу тепла.