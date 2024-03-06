В последнем квартале прошлого года средняя зарплата в Эстонии составила 1904 евро(34)
По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2023 года составила 1904 евро, что на 9,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Средняя месячная брутто-зарплата за весь 2023 год составила 1832 евро, что на 11,3% больше по сравнению с месячной брутто-зарплатой 2022 года. Медианная зарплата составила в четвертом квартале 2023 года 1578 евро, в целом за весь 2023 год — 1501 евро.
Аналитик Департамента статистики Лийна Куусик объяснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3271 евро), финансовой и страховой деятельности (2902 евро) и в энергетике (2548 евро). Наиболее низкой месячная брутто-зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1193 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1247 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1310 евро). Аналитик уточнила, что более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере образования (18,6%), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг (15,4%).
„Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (в т. ч. в Таллинне; 2121 евро) и Тартуском уездах (1941 евро), а самой низкой — в Валгаском (1408 евро) и Саареском (1449 евро) уездах. В сравнении с прошлым годом более всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (13%) и Валгаском (11,5%) уездах“, — объяснила Куусик и добавила, что самый скромный рост зарплат в сравнении с прошлым годом наблюдался в Ляэнеском (7,4%) и Харьюском (за искл. Таллинна; 8,1%) уездах.
Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, в четвертом квартале 2023 года составила 1578 евро. Наиболее высокой медианная зарплата была в сферах информации и связи (2812 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2400 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимым имуществом (913 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (970 евро). В четвертом квартале 2023 года медианная месячная брутто-зарплата составила 1578 евро, что примерно на 10,5% больше в сравнении с тем же периодом 2022 года.
Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе**, так и договора о службе.