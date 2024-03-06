Женская сборная Эстонии по футболу встретится с Албанией и Люксембургом в отборе на Евро-2025

Женская сборная Эстонии уже встречалась с Люксембургом в двух международных матчах. В 2013 году они сыграли вничью 1:1 на выезде, а в 2018 году Эстония одержала победу со счетом 4:0.

Со сборной Албании наша женская сборная встретиться впервые.

В рейтинге ФИФА Албания занимает 73-е место, Эстония - 98-е, а Люксембург - 118-е.

Сразу после жеребьевки главные тренеры нашей сборной Сирье Каппер и Анастасия Морковкина заявили, что им нужен результат, который выведет женскую команду в следующий отборочный этап.

В отборочном турнире участвует 51 сборная, разделенная на три лиги (А, В и С). В Лигах A и B по четыре группы с четырьмя сборными, а в Лиге C, куда входит Эстония, — четыре группы с четырьмя сборными и одна группа с тремя сборными. В рамках шести туров (с апреля по июль) каждая команда проводит один домашний матч и один выездной против всех соперников в своей группе.

Помимо страны-хозяйки Швейцарии, в финальную часть турнир попадут 15 сборных. Две лучшие команды в каждой группе Лиги А получат места в финальном турнире ЕВРО-2025. Оставшиеся семь путевок будут разыграны в двух стыковых раундах в октябре и ноябре/декабре.

Первый раунд "стыков" разбит на два пути. В одном команды, занявшие третьи и четвертые места в группах Лиги А, сыграют с пятью победителями групп и тремя лучшими командами из числа занявших вторые места в Лиге С. Восемь победителей выйдут во второй раунд.

В другом пути четыре победителя групп и два лучших обладателя вторых мест в Лиге B жеребьевкой будут сведены в шесть пар с двумя оставшимися обладателями вторых мест и четырьмя обладателями третьих позиций в Лиге В. Шесть победителей выйдут во второй раунд "стыков".

Во втором раунде победители обоих путей по итогам жеребьевки образуют семь пар. Первые семь сборных с наивысшим рейтингом Европейской квалификации будут сеяными. Победители семи противостояний выйдут в финальный турнир.

Отборочные матчи чемпионата Европы пройдут в начале апреля, конце мая, начале июня и июле 2024 года.

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