Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

„Бавария“ – „Лацио“ 3:0 (Первый матч: 0:1)

Голы: 1:0 – 38 Кейн, 2:0 – 45 Мюллер, 3:0 – 66 Кейн

„Бавария“, которая сенсационно проиграла в первом матче со счетом 1:0, открыла счет на 39-й минуте. Гарри Кейн вывел свою команду вперёд с передачи Рафаэла Геррейру.

Под занавес первого тайма Томас Мюллер увеличил преимущество мюнхенцев. В середине второго тайма Кейн оформил дубль и установил окончательный счёт встречи.

В Мюнхене „Лацио“ не смог нанести ни одного удара в створ ворот, и немецкие грант заслуженно вышли в четвертьфинал, одержав победу по сумме двух встреч со счетом 3:1.

„Реал Сосьедад“ – ПСЖ 1:2 (Первый матч: 0:2)

Голы: 0:1 – 15 Мбаппе, 0:2 – 56 Мбаппе, 1:2 – 89 Мерино

ПСЖ, который выиграл в первой игре со счетом 2:0 во Франции, не испытал проблем с „Реал Сосьедадом“ на выезде. Напряжение спало уже на 15-й минуте, когда отличился капитан команды Килиан Мбаппе. В начале второго тайма Мбаппе оформил дубль. На 90-й минуте Микель Мерино отыграл один мяч.

Французский „Пари Сен-Жермен“ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2021 года.

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