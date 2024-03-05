ФОТО | Подвела нервозность: в подозрительном автомобиле полиция нашла более килограмма наркотиков

За рулем подозрительного Mercedes-Benz находился 40-летний мужчина, в отношении которого возникло подозрение, что он может быть пьян, так как он нервничал и говорил невнятно.

Хотя алкогольного опьянения у мужчины установлено не было, полицейские проверили транспортное средство с помощью служебной собаки на предмет обнаружения запрещенных веществ. Осматривая автомобиль, полицейские нашли 1,2 кг амфетамина.

Позже были проведены обыски по адресам, связанным с мужчиной, где было найдено еще почти 70 граммов наркотического вещества и цифровые весы, которые, как заподозрили правоохранители, использовались для расфасовки наркотических веществ.

К тому же полицейские обнаружили два предмета, похожих на оружие.

Начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрий Кабанов отметил, что было конфисковано значительное количество наркотических веществ.

„Среди нас по-прежнему есть люди, которые не понимают, насколько опасны наркотики, или пытаются, несмотря на их опасность, заработать денег на черном рынке. За последние два года число смертей, связанных с наркотиками, вновь пошло вверх, и каждая смерть вызывает тревогу. Мы в полиции ежедневно работаем, чтобы ограничить наркобизнес, и каждый человек, который покупает наркотики, должен понимать, что он поддерживает организованную преступность“, - сказал Кабанов.

1 марта ранее не судимый 40-летний мужчина был взят под стражу на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

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