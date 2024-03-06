Полиция просит помощи в поисках пожилой женщины: осмотрите свои подвалы, сараи и садовые участки!

Близкие сообщили полиции, что не могут связаться с женщиной, ее местонахождение неизвестно.

По своему состоянию здоровья она может испытать потерянность и неправильно воспринимать окружающее. Мобильного телефона у женщины нет.

Юлийона одета в куртку оранжевого цвета, темно-зеленую юбку, на ногах — черные туфли.

В среду, 6 марта, полицейские продолжили в Тапа и его окрестностях поиски женщины, но пока она по-прежнему не найдена.

„Я прошу местных жителей быть внимательными, и если кто-то увидит женщину, похожую на Юлийону, или вы видели ее где-то в прошедшие после воскресенья дни, сообщите об этом полиции. Кроме этого, я прошу жителей Тапа осмотреть свои подвалы, нежилые постройки и садовые участки, чтобы убедиться, что женщина не укрылась где-нибудь там“, - обратился к местным жителям сотрудник полиции волости Тапа Александер Класберг.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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