ЧП и криминал
05.03.2024, 21:16

Полиция просит помощи в поисках пожилой женщины

 
Пропавшая женщина
Пропавшая женщина
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 79-летней Юлийоны, которую последний раз видели 3 марта около многоквартирного дома в Тапа.

Близкие сообщили полиции, что не могут связаться с женщиной, ее местонахождение неизвестно.

По своему состоянию здоровья она может испытать потерянность и неправильно воспринимать окружающее. Мобильного телефона у женщины нет.

Юлийона одета в куртку оранжевого цвета, темно-зеленую юбку, на ногах — черные туфли.

Полиция просит всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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