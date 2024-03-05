05.03.2024, 21:16
Полиция просит помощи в поисках пожилой женщины
Близкие сообщили полиции, что не могут связаться с женщиной, ее местонахождение неизвестно.
По своему состоянию здоровья она может испытать потерянность и неправильно воспринимать окружающее. Мобильного телефона у женщины нет.
Юлийона одета в куртку оранжевого цвета, темно-зеленую юбку, на ногах — черные туфли.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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