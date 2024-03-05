ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (741-й день) | „Эта наша война или не наша?“ Макрон снова защитил свои слова об отправке западных войск в Украину
Подводим итоги очередного дня войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и Украина не согласовывали проект мирного договора на переговорах в Стамбуле в первые недели войны
„Нет, это российская пропаганда“, — заявил канцлер в интервью изданию Sachsische Zeitung в ответ на вопрос о наличии проекта мирного договора.
Издание The Wall Street Journal 1 марта написало, что 15 апреля 2022 года российские и украинские переговорщики составили проект соглашения, который должен был остановить боевые действия. Документ, в частности, предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО.
„Эта наша война или не наша?“ Макрон снова защитил свои слова об отправке западных войск в Украину
Во время пресс-конференции в Праге президента Франции Эммануэля Макрона снова попросили прокомментировать его недавнее заявление о возможности отправки западных войск в Украину.
Слова Макрона вызвали крайне резкую реакцию Кремля и оживленную дискуссию в странах НАТО, крупнейшие из которых быстро заявили, что вопрос об отправке военнослужащих в Украине не стоит.
Позже представители французского правительства уточнили, что речь может идти об участии западных военных „без перехода порога войны“, то есть они могут выполнять такие задачи, как обучение, разминирование или борьба с угрозами кибербезопасности.
Во вторник Макрон сказал журналистам, что его слова были полностью оправданными.
Херсонские власти сообщили об обстреле города российскими войсками
„Около часа назад российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центр Херсона“, — написал в телеграм-канале начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, в результате обстрела ранения получил мужчина 1971 года рождения, он доставлен в больницу.
Российские власти сообщения об обстреле Херсона не комментировали.
Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух российских командующих
Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.
Как говорится в пресс-релизе суда, ордера связаны с предполагаемыми преступлениями в контексте войны в Украине, совершенными с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей из Украины.
Адыгейский суд конфисковал активы Игоря Коломойского в России
С соответствующей просьбой в суд обратилась Генпрокуратура. В обращении утверждалось, что предприниматель занимается „экстремистской деятельностью“ и финансирует украинских военных.
Под конфискацию попали в том числе компании „Южгозэнерджи“ и „Кейтеринг. -Юг“ стоимостью более 5,1 миллиарда рублей, а также почти полтысячи сельхозучастков в разных регионах России стоимостью более шести миллиардов рублей.
Коломойский сейчас находится под арестом в Украине. Его обвиняют в мошенничестве, незаконном выводе средств за границу и отмывании денег.
Украинские пограничники начали проверять выезжающих мужчин через реестр „Оберег“
Как пишет УНИАН, проверки с использованием единого государственного ресстра военнообязанных, резервистов и призывников начались с середины февраля. В течение первых трех недель использования были пресечены 230 попыток незаконного пересеченя границы.
В Минобороны Украины отметили, что раньше для проверки действительности документов пограничникам приходилось контактировать непосредственно с представителями военкоматов. Теперь же все проверки проводятся онлайн.
Ежедневный брифинг Минобороны РФ
На купянском направлении войска РФ улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Ямполовки, Тернов и Свердловки. Отражены пять атак ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 35 военнослужащих и четыре автомобиля.
На донецком направлении войска РФ заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение ВСУ в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки. Отражены две контратаки ВСУ в районах Клещеевки и Красногоровки. Потери противника — до 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и три автомобиля.
На авдеевском направлении войска РФ продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка, отразили три атаки ВСУ в районах Кирово, Бердычей и Шумов, а также десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля.
На южно-донецком направлении нанесено поражение ВСУ в районах Водяного и Малиновки. Потери противника — до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.
На херсонском направлении нанесено поражение ВСУ в районах Садового, Михайловки и Малой Токмачки. В районе Работино отражена атака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 25 военнослужащих, три автомобиля.
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и „Бук“ в районе Маяков и Воздвиженки, пункт управления БПЛА в районе Новокалиново, а также живую силу и военную технику ВСУ в 104 районах.
Силы ПВО за сутки сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Любомировки, перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS, уничтожили 112 украинских беспилотников.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсетях фото своего завтрака — в качестве доказательства, что она не „ест россиян“
Так она ответила на публикацию Politico, в которой со ссылкой на анонимного европейского чиновника утверждалось, что Каллас вряд ли подойдет на должность главы дипломатии Евросоюза, как и ранее не подошла для работы в НАТО. „Неужели мы действительно поставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?“ — заявлял источник издания.
ГУР официально заявил об атаке на российский патрульный корабль „Сергей Котов“
„Уничтожен вражеский корабль „Сергей Котов““, — говорится в заявлении главного управления Минобороны Украины (ГУР), опубликованном в телеграме.
Российская сторона не комментировала эти утверждения, появившиеся ранее в украинских СМИ со ссылкой на источники, Би-би-си не может их проверить.
По версии ГУР, в ночь на 5 марта его „спецподразделение“ Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота „в сотрудничестве“ с украинскими ВМС и „при поддержке“ Министерства цифровой трансформации Украины.
Как утверждает ГУР, в результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 „Сергей Котов“ получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов. Согласно пресс-релизу, атака была проведена „недалеко от Керченского пролива“.
Ранее видео предполагаемого удара публиковали российские провоенные блогеры. Движение по Крымскому мосту ночью приостанавливалось на восемь часов.
14 февраля ГУР также заявлял, что большой десантный корабль „Цезарь Куников“ Черноморского флота уничтожили с помощью дронов Magura украинского производства.
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