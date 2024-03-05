ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (741-й день) | „Эта наша война или не наша?“ Макрон снова защитил свои слова об отправке западных войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия и Украина не согласовывали проект мирного договора на переговорах в Стамбуле в первые недели войны

„Нет, это российская пропаганда“, — заявил канцлер в интервью изданию Sachsische Zeitung в ответ на вопрос о наличии проекта мирного договора.

Издание The Wall Street Journal 1 марта написало, что 15 апреля 2022 года российские и украинские переговорщики составили проект соглашения, который должен был остановить боевые действия. Документ, в частности, предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО.

„Эта наша война или не наша?“ Макрон снова защитил свои слова об отправке западных войск в Украину

Во время пресс-конференции в Праге президента Франции Эммануэля Макрона снова попросили прокомментировать его недавнее заявление о возможности отправки западных войск в Украину.

Слова Макрона вызвали крайне резкую реакцию Кремля и оживленную дискуссию в странах НАТО, крупнейшие из которых быстро заявили, что вопрос об отправке военнослужащих в Украине не стоит.

Позже представители французского правительства уточнили, что речь может идти об участии западных военных „без перехода порога войны“, то есть они могут выполнять такие задачи, как обучение, разминирование или борьба с угрозами кибербезопасности.

Во вторник Макрон сказал журналистам, что его слова были полностью оправданными.

Херсонские власти сообщили об обстреле города российскими войсками

„Около часа назад российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центр Херсона“, — написал в телеграм-канале начальник Херсонской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в результате обстрела ранения получил мужчина 1971 года рождения, он доставлен в больницу.

Российские власти сообщения об обстреле Херсона не комментировали.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест двух российских командующих

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.