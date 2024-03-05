Когда союз конькобежцев вынесет решение по делу Леванди? Белобровцев: никто не хочет затягивать процесс(1)
Вадим Белобровцев, член Рийгикогу и член следственной комиссии Союза конькобежцев Эстонии, созданного при непосредственном участии Анны Леванди, сообщил, что встречи с фигурантами дела начнутся на следующей неделе. Майре Арм, президент Союза конькобежцев, не хочет делиться с общественностью методами работы комитета.
22 февраля портал ERR написал, что Эстонский союз антидопинговой и спортивной этики (EADSE) получил заявления, в которых бывшие ученики и их родители обвиняют тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психологическом и физическом насилии. В тот же день Союз конькобежцев Эстонии объявил о создании комиссии, в которую входят президент союза Майре Арм, вице-президент Вадим Белобровцев, член правления Эре Лусти и генеральный секретарь Яна Куура.