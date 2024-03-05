Когда союз конькобежцев вынесет решение по делу Леванди? Белобровцев: никто не хочет затягивать процесс

22 февраля портал ERR написал, что Эстонский союз антидопинговой и спортивной этики (EADSE) получил заявления, в которых бывшие ученики и их родители обвиняют тренера по фигурному катанию Анну Леванди в психологическом и физическом насилии. В тот же день Союз конькобежцев Эстонии объявил о создании комиссии, в которую входят президент союза Майре Арм, вице-президент Вадим Белобровцев, член правления Эре Лусти и генеральный секретарь Яна Куура.

После того, как главный следователь Эстонского союза антидопинговой и спортивной этики (EADSE) Ремо Перли в подкасте Delfi „Erisaaade“ выразил сомнение в том, что комиссия с таким составом вообще может быть компетентна в расследовании обвинения и это расследование будет прозрачным, союз конькобежцев выступил с заявлением, в котором пообещал, что „при необходимости будут привлечены и эксперты, не входящие в состав комиссии“.