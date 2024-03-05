ВИДЕО | Гол футболиста сборной Эстонии в компенсированное время помог ирландскому клубу сыграть вничью

„Шэмрок Роверс“ вышел вперед на 59-й минуте благодаря голу Дарра Бёрнса, но Патрик Хобан сравнял счет с пенальти на 72-й минуте, а на 72-й минуте Дэнни Маллен вывел гостей вперед. Точку в матче на 92-й минуте поставил Маркус Поом, который ударом головой переправил мяч в ворота.

Полузащитник сборной Эстонии провел на поле весь матч.

Ирландский „Богемиан“, в составе которого выступают три футболиста сборной Эстонии (Стен Рейнкорт, Мартин Миллер и Микаэль Лиландер), проиграл в гостях „Дроэде Юнайтед“ со счетом 1:2. Все трое эстонцев вышли в стартовом составе. Лиландер отыграл все 90 минут, Миллер был заменен на 62-й минуте, а Рейнкорт - на 46-й минуте.

„Богемиан“ в трех турах набрал четыре очка, что позволяет ему занимать шестое место. Действующий чемпион „Шэмрок Роверс“ набрал в трех матчах два очка и занимает девятое место.

Турнирная таблица:

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