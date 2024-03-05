ГУР опубликовало перехват россиян после атаки на корабль „Сергей Котов“

Ведомство утверждает, что спецподразделение ГУР Group 13 атаковало корабль морскими дронами Magura V5, в результате чего „Сергей Котов“ получил повреждения кормы, правого и левого бортов, пишет Медуза.

В результате атаки есть погибшие и раненые, заявил представитель ГУР Андрей Юсов, не уточнив количество жертв. „Есть погибшие и раненые. Однако есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере, известно о более десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась“, — заявил он в эфире „Радио Свобода“.

Юсов утверждает, что российские военные собирались разместить на „Сергее Котове“ зенитно-ракетные комплексы. „Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это значит больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны“, — отметил он.

ГУР также опубликовало перехват переговоров российских военных (ведомство регулярно публикует такие записи, их подлинность не подтверждена независимыми источниками, — прим. „Медузы“) об атаке на корабль. Утверждается, что это запись доклада командира 184-й бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, в подчинении которого находился „Сергей Котов“. Человек на записи говорит, что корабль атаковали пять безэкипажных катеров.

Корабль „Сергей Котов“ охранял Керченский пролив в территориальных водах Украины, заявил представитель военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук. „И кстати, этот участок моря официально закрыт для судоходства по Украине, которая имеет право делать предупреждения по этому поводу. То есть мы предупреждали еще в прошлом году, что здесь ходить не надо“, — добавил он.

„Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму“, — написал в своих соцсетях глава офиса президента Украины Андрей Ермак (авторская орфография сохранена, — прим. „Медузы“).