Футбол
05.03.2024, 16:03

ВИДЕО | Самый нелепый гол года - вратарь буквально отдал пас сопернику

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В матче „Аланьяспора“ и „Трабзонспора“ в Турции вратарь гостей при счете 0:1 Угурджан Чакыр пытался разыграть мяч с собственным защитником, но тот оказался слишком занят.

В итоге мяч достался уже отличившемуся ранее Огузу Айдыну, которому лишь оставалось катнуть его в пустые ворота. Хозяева победили 3:1, в концовке встречи за гостей отличился бывший нападающий „Арсенала“ Николя Пепе.

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