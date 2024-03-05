05.03.2024, 16:03
ВИДЕО | Самый нелепый гол года - вратарь буквально отдал пас сопернику
ФОТО: | Delfi Meedia
В матче „Аланьяспора“ и „Трабзонспора“ в Турции вратарь гостей при счете 0:1 Угурджан Чакыр пытался разыграть мяч с собственным защитником, но тот оказался слишком занят.
В итоге мяч достался уже отличившемуся ранее Огузу Айдыну, которому лишь оставалось катнуть его в пустые ворота. Хозяева победили 3:1, в концовке встречи за гостей отличился бывший нападающий „Арсенала“ Николя Пепе.
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