ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: команда „Тартуского университета“ продолжает борьбу за зону плей-офф

„Огре - команда с опытными игроками, и в последнее время они одержали несколько важных побед. После перерыва на игры сборных они набрали хороший темп. Кроме того, у них новый защитник, который сыграл всего одну игру, и о нем не так много информации. Но в целом „Огры“ играют как обычно. Они - неудобный соперник со своей агрессивной игрой. Это важный матч для обеих команд перед началом плей-офф - мы хотим приблизиться к „Вентспилсу“, а „Огре“ постарается сохранить за собой место в плей-офф. Впереди у нас четыре игры за восемь дней, и мы определенно хотим хорошо начать эту серию дома“, — сказал Наритса.