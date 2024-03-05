Каллас опубликовала доказательство того, что не „ест россиян“ на завтрак(28)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака в соцсети X, обращаясь к читателям издания POLITICOEurope. Тем самым она опровергла заявление одного из еврочиновников, который в интервью изданию заявил, что Каллас на завтрак „ест россиян“.
Вчера издание Politico опубликовало комментарий одного еврочиновника,который на условиях на условиях анонимности заявил, что кандидатура Каллас на роль главного дипломата ЕС „остается чувствительной“ в некоторых европейских столицах.
„Я не вижу, как Франция и Германия согласятся на это, по тем же причинам, по каким она не подходила для работы в НАТО, - сказал это чиновник. - Мы что, реально назначим на этот пост человека, который любит есть русских на завтрак?“
Каллас опубликовала фото завтрака, подписав его: „Мой завтрак, дорогие читатели Politico“.