„McDonalds Лига 1“: с нового сезона у чемпионата Франции интересное название

Согласно сведениям источника, McDonalds заплатит за нейминговые права чемпионата Франции € 20 млн в год. Предыдущий партнёр, Uber, платил € 15 млн в год. Однако после отъезда из Лиги 1 главных звёзд в лице Лионеля Месси и Неймара, а также высокой вероятности ухода Килиана Мбаппе Uber уменьшил своё предложение на новый сезон. Чемпионат Франции начал поиск новых партнёров и договорился с крупной сетью быстрого питания McDonalds.

Отмечается, что о сделке не сообщается официально, так как стороны ещё не утрясли все юридические моменты — переговоры продолжаются.

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