Случайность или подготовка теракта? Украден ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024

По информации BFM, компьютер принадлежал генеральному секретарю управления больницы Авиценны и был похищен 1 марта из ее автомобиля в округе Дранси после того, как женщина оставила машину на парковке возле торгового центра и отправилась за покупками, пишет Sports.ru.

В ноутбуке содержались конфиденциальные документы, в том числе планы доступа и планы передвижения представителей больниц во время Олимпийских игр.

После заявления, поданного в пятницу, начато расследование по обвинению в краже с причинением ущерба. За расследование отвечает полицейский участок Дранси.

Ранее СМИ сообщили об ограблении сотрудника парижской мэрии – у него украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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