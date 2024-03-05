В Белгородской области пожар на нефтебазе после падения БПЛА, в Воронеже „авиационная опасность“

„После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет“, — написал он в телеграм-канале.

Близкий к правоохранительным органам телеграм-канал 112 утверждает, что в селе Долгое, расположенном рядом с райцентром Губкин, после атаки беспилотника начался пожар на нефтебазе.

Телеграм-канал „Пепел“ публикует фото с предполагаемого места пожара. Он также пишет, что пожар начался на нефтебазе в селе Долгое.

Один резервуар поврежден в Белгородской области после взрыва, угрозы распространения огня нет, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Это первое официальное подтверждения информации о пожаре на нефтебазе в селе Долгое — вероятно, после атаки дронов.

Агентство „РИА Новости“ со ссылкой на экстренные службы чуть ранее сообщало, что на нефтебазе горят три резервуара после падения украинского БПЛА.

В Губкинском городском округе, в черте которого находится село Долгое, тем временем отменили режим ракетной опасности.

Пока в Белгородской области тушат пожар на нефтебазе, в Воронеже объявили об „авиационной опасности“.

„Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность! Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки“, — заявил в телеграме губернатор Александр Гусев.