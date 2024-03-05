Военная разведка Украины заявила, что морские беспилотники поразили российский патрульный корабль „Сергей Котов“ в Крыму

Корабль, как утверждается, был уничтожен, получив повреждения кормы, правого и левого бортов. Атака произошла неподалеку от Керченского пролива. О судьбе экипажа „Сергея Котова“ украинская военная разведка не сообщает.

Ранее об атаке со ссылкой на источники в ГУР сообщило издание „Украинская правда“.

„Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму“, — в то же время написал в своих соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (авторская орфография сохранена — прим. „Медузы“).

Телеграм-каналы со ссылкой на жителей Крыма сообщали о звуках взрывов в районе Керчи и Крымского моста. Российские военные паблики также репостили сообщение канала „Белорусский силовик“, в котором говорилось, что ночью украинские военные атаковали с помощью ракет и беспилотников объекты в Крыму, в том числе Крымский мост.

Позже Z-канал „Два майора“ сообщил, что российский корабль „Сергей Котов“ был атакован украинским морским беспилотником в районе Феодосии. По данным паблика, „корабль погиб“, экипаж удалось эвакуировать, но несколько военных получили ранения.

В российских и украинских телеграм-каналах распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлена атака на корабль. Подлинность записи не подтверждена.

Внимание, в видео есть мат.

Минобороны РФ и власти аннексированного Крыма сообщения об атаке не комментировали.

На Крымском мосту в Керченском проливе всю ночь было перекрыто движение. Проезд автотранспорта остановили в 00:35 по московскому времени. Движение возобновилось в 08:49 вторника. Утром 5 марта также сообщалось, что на мосту остановлено движение поездов из Крыма и в Крым. Вскоре и его возобновили, несколько поездов следуют с опозданием.

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