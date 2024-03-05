Подполковника армии США в отставке заподозрили в раскрытии секретной информации о войне в Украине. Он рассказал ее собеседнице на сайте знакомств

По данным властей США, с февраля по апрель 2022 года Слейтер передавал секретную информацию собеседнице на иностранном сайте знакомств, выдававшую себя за жительницу Украины.

В ходе переписки собеседница Слейтера регулярно просила рассказать ей секретную информацию, называя его своим „тайным любовником-информатором“ и „секретным агентом“.

В обвинительном заключении приводится несколько сообщений из переписки Слейтера на сайте знакомств, название которого не раскрывается.

„Мой милый Дэйв, спасибо за ценную и полезную информацию, это здорово, что два чиновника из США едут в Киев“, — говорилось в одном из сообщений. „Дэйв, я надеюсь, завтра НАТО приготовит очень неприятный „сюрприз“ Путину. Ты мне расскажешь?“ — спрашивала собеседница подполковника в другом сообщении. С кем на самом деле переписывался Слейтер, не уточняется.

Слейтера задержали 2 марта и обвинили в сговоре с целью передачи секретной информации о национальной обороне США. Расследование дела ведут ФБР и отдел специальных расследований ВВС США. Если Слейтера признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе Минюста США.

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