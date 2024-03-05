ВИДЕО | В Бразилии футболиста с травмой дважды затаскивали на поле, чтобы потянуть время

На последних минутах второго тайма игрок „Ботафого“ получил травму и оказался на газоне. Спустя некоторое время травмированный футболист самостоятельно выбрался за пределы поля, чтобы его команда смогла продолжить игру. Однако партнёры по команде вернули его обратно на поле, чтобы потянуть время.

Вратарю „Флуминенсе“ такая идея не понравилась и он за ноги вытянул травмированного игрока за пределы поля, чтобы быстрее продолжить игру.

На помощь пришли запасные „Ботафого“, которые снова вернули травмированного игрока на поле. Далее в эпизод вмешался арбитр.

„Ботафого“ выигрывал со счетом 3:2 и на десятой добавленной минуте Эмерсон Лайма Фрейтас забил четвертый матч.

Обзор матча:

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