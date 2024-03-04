ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (740-й день) | Разведка Украины заявила о подрыве моста в Самарской области. В РФ объяснили, почему не используют танк «Армата»
Подводим итоги очередного дня войны.
Россия с начала февраля потеряла 15 самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, выпущенном по итогам 3 марта.
«Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь», — заявил Зеленский.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из систем залпового огня.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобылевка, Кияница, Ямное Сумской области; Волчанск, Великий Бурлук, Синьковка Харьковской области; Надежда, Твердохлебово, Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Богдановка, Предтечино, Дружба, Александрополь, Покровск, Новобахмутовка, Орловка, Уманское, Первомайское, Нетайлово, Курахово, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Верхняя Терса, Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Терны, Верхнекаменское, Богдановка, Ивановское, Андреевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области, а также в районе Работино Запорожской области.
В течение суток авиация ВСУ нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.
По данным Минобороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию девяти областей Украины.
Всего из различных видов вооружений атакованы 110 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, количество жертв уточняется.
Под завалами в Одессе нашли тела двух детей. Число жертв выросло до 12. Под завалами многоэтажного здания нашли тело десятилетнего мальчика, которого звали Сергей, и его сестры, восьмилетней Златы, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.
Таким образом число погибших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Среди них есть и другие дети — в возрасте трех лет, четырех месяцев и семи месяцев.
В Самарской области произошел взрыв на железнодорожному мосту. По данным Baza, из-за подрыва опоры моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск повреждены металлоконструкция моста и заграждения.
В военной разведке Украины прокомментировали взрыв, произошедший на железнодорожном мосту в Самарской области. «Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка», — говорится в сообщении ГУР. Украинская разведка утверждает, что мост повредили, подорвав его силовые конструкции около 6 утра 4 марта. Разведка считает, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.
На территории «Петербургского нефтяного терминала» упал беспилотник, сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, терминал атаковали 2 марта, а утром следующего дня на территории нашли беспилотник самолетного типа. Дрон был оснащен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 килограмм, но, по данным источников, взрыва не произошло, пострадавших нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крыму, говорит о том, что «в стенах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ», пишет «Интерфакс».
Москва ожидает результатов проверки, которую начал Берлин, заявил Песков. «Господин [канцлер Германии Олаф] Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, имею в виду даже через средства массовой информации, к чему пришла эта проверка», — сказал Песков на брифинге для журналистов.
Правительство ФРГ отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких военных, в ходе которого обсуждались удары по Крыму, свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.
«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой. Это, как мы уже часто видели, определенно является попыткой внести раскол в общество в Германии и Европе», — заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер» (цитата по ТАСС).
Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя запись разговора немецких военных, назвал произошедшее «гибридной дезинформационной атакой» со стороны России.
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян на прошлой неделе опубликовала запись разговора немецких военных, которую, по ее словам, ей передали «товарищи в погонах». На записи немецкие военные обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, возможность применения такого оружия против разных целей, включая «мост на востоке» (вероятно, речь о Крымском мосте).
В феврале российская армия понесла самые большие потери за всю войну. В среднем каждый день она теряла 983 человека убитыми и ранеными — разведка Великобритании.
Рост потерь связан с тактикой ведения боевых действий — россияне ведут войну на истощение, используя большие силы, говорится в отчете британской разведки. Несмотря на большие потери, российской армии удалось усилить давление на позиции ВСУ по всему фронту.
Общие потери россиян за время войны британская разведка оценивает в 355 тысяч человек убитыми и ранеными. По оценкам Пентагона, к середине февраля россияне потеряли около 60 тысяч человек убитыми, раненых было в три–четыре раза больше, писала New York Times.
«Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» по открытым источникам подтвердили гибель 44654 российских военных.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов объяснил в интервью РИА Новости, почему танк «Армата» не используют на войне — потому что дорого
«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать. Проще им купить те же Т-90-е“, - сказал он.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на купянском направлении.
На авдеевском направлении подразделения ВС РФ продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике Украины в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка Донецкой области.
Украинские силы потеряли под Авдеевкой еще один танк Abrams.
На херсонском направлении войска РФ уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Российские войска поразили два пункта управления беспилотниками в Новокалиново Донецкой области и Антоновке Херсонской области. В зоне боевых действий уничтожен 81 дрон ВСУ.
Mash приводит подробности атаки беспилотников на Петербург в ночь на 2 марта. По информации издания, основной целью атаки был оборонный завод.
В атаке на Петербург участвовали семь дронов-камикадзе. Они летели с востока на сверхмалой высоте, каждый нес по три-четыре килограмма взрывчатки. Один беспилотник сбили на подлете к заводу. Другой дрон врезался в жилую пятиэтажку на Пискаревском проспекте. Остальные БПЛА, летевшие в сторону нефтебазы «Ручьи», уничтожили в воздухе. Последний из них сбили над портом Бронка в районе Ломоносова.
Оборонный завод, как утверждается, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», и среди прочего выпускает торпеды, беспилотные подлодки и системы обнаружения беспилотных катеров.
309 атак БПЛА нанесено по территории России за прошлый месяц — февраль 2024 года, следует из анализа ASTRA. 3 человека погибли, 15 ранены. Больше всего пострадала Белгородская область, на неё пришлось 219 атак беспилотников. 106 атак закончилось неудачно – дроны либо попали мимо цели, либо упали. 60 дронов были сбиты ПВО, РЭБом, либо другими средствами.
Олаф Шольц вновь отверг возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. Канцлер Германии заявил, что передача Украине дальнобойных ракет Taurus невозможна, потому что ФРГ должна сохранить контроль над развертыванием этого вооружения, а это возможно только при присутствии на украинской территории немецких солдат.
„Неприемлемо поставлять систему оружия, которая достигает очень большого расстояния, и не думать о том, как можно контролировать эту систему. Если вы хотите иметь контроль, то он работает только с участием немецких солдат, поэтому для меня об этом не может быть и речи“, — сказал Шольц.
(По материалам Би-би-си и „Медузы“).
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