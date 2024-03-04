ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (740-й день) | Разведка Украины заявила о подрыве моста в Самарской области. В РФ объяснили, почему не используют танк «Армата»

За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Терны, Верхнекаменское, Богдановка, Ивановское, Андреевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области, а также в районе Работино Запорожской области.

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 112 обстрелов из систем залпового огня.

«Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно тех, которые сбрасывают эти бомбы и убивают. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь», — заявил Зеленский.

Россия с начала февраля потеряла 15 самолетов , заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, выпущенном по итогам 3 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запись разговора немецких офицеров, обсуждающих удары по Крыму, говорит о том, что «в стенах бундесвера обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ », пишет «Интерфакс».

На территории «Петербургского нефтяного терминала» упал беспилотник , сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, терминал атаковали 2 марта, а утром следующего дня на территории нашли беспилотник самолетного типа. Дрон был оснащен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 килограмм, но, по данным источников, взрыва не произошло, пострадавших нет.

В военной разведке Украины прокомментировали взрыв, произошедший на железнодорожном мосту в Самарской области. «Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка», — говорится в сообщении ГУР. Украинская разведка утверждает, что мост повредили, подорвав его силовые конструкции около 6 утра 4 марта. Разведка считает, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.

В Самарской области произошел взрыв на железнодорожному мосту. По данным Baza, из-за подрыва опоры моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск повреждены металлоконструкция моста и заграждения.

Таким образом число погибших в результате российской атаки возросло до 12 человек. Среди них есть и другие дети — в возрасте трех лет, четырех месяцев и семи месяцев.

Под завалами в Одессе нашли тела двух детей. Число жертв выросло до 12. Под завалами многоэтажного здания нашли тело десятилетнего мальчика, которого звали Сергей, и его сестры, восьмилетней Златы, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

Всего из различных видов вооружений атакованы 110 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, количество жертв уточняется.

Москва ожидает результатов проверки, которую начал Берлин, заявил Песков. «Господин [канцлер Германии Олаф] Шольц сказал, что будет быстрая и полная эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, имею в виду даже через средства массовой информации, к чему пришла эта проверка», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

Правительство ФРГ отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных немецких военных, в ходе которого обсуждались удары по Крыму, свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой. Это, как мы уже часто видели, определенно является попыткой внести раскол в общество в Германии и Европе», — заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер» (цитата по ТАСС).

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя запись разговора немецких военных, назвал произошедшее «гибридной дезинформационной атакой» со стороны России.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян на прошлой неделе опубликовала запись разговора немецких военных, которую, по ее словам, ей передали «товарищи в погонах». На записи немецкие военные обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, возможность применения такого оружия против разных целей, включая «мост на востоке» (вероятно, речь о Крымском мосте).

В феврале российская армия понесла самые большие потери за всю войну. В среднем каждый день она теряла 983 человека убитыми и ранеными — разведка Великобритании.