ЧП и криминал
04.03.2024, 19:18

Кровавый День друга: компания из Кейла закончила День святого Валентина в вытрезвителе, неотложке и арестном доме

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Berta Gortfelder
berta.gortfelder@epl.ee
Одного члена компании доставили в вытрезвитель
Одного члена компании доставили в вытрезвитель
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

14 февраля женщина и двое ее друзей влезли в баню знакомого.

Представитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Пиллерийн Раясалу рассказала, что 14 февраля в баню в Кейла ворвалась знакомая владельцу женщина с двумя своими друзьями.

„Затем они направились к жилому дому, но до приезда полиции в него успел проникнуть только один мужчина. При входе в дом было разбито окно, которым один из мужчин повредил руку, поэтому на месте происшествия остались следы крови“, - отметила Раясалу.

Одного из злоумышленников полиция забрала с места происшествия для протрезвления, второго задержали в качестве подозреваемого, а третьего после оказания первой помощи увезла машина скорой помощи.

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