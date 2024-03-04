В Ласнамяэ столкнулись BMW и Kia, один человек в больнице

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Kia -79-летняя женщина, которую доставили в больницу на машине скорой помощи. Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели права на вождение. Обстоятельства авария выясняются.

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