04.03.2024, 18:44
В Ласнамяэ столкнулись BMW и Kia, один человек в больнице
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в 16.59 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Пунане в Таллинне, где столкнулись автомобили Kia и BMW.
В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Kia -79-летняя женщина, которую доставили в больницу на машине скорой помощи. Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели права на вождение. Обстоятельства авария выясняются.
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