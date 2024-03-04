ЧП и криминал
04.03.2024, 18:44

В Ласнамяэ столкнулись BMW и Kia, один человек в больнице

 
Berta Gortfelder
berta.gortfelder@epl.ee
Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В понедельник в 16.59 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Пунане в Таллинне, где столкнулись автомобили Kia и BMW.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля Kia -79-летняя женщина, которую доставили в больницу на машине скорой помощи. Водители обоих транспортных средств были трезвы и имели права на вождение. Обстоятельства авария выясняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии