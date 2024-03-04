Верховный суд США: Трамп имеет право баллотироваться в президенты

Изначально иск был подан шестью республиканцами, живущими в этом штате. Он был основан на третьей части Четырнадцатой поправки к Конституции, которая запрещает участникам мятежей избираться на государственные должности. Истцы требовали убрать имя Дональда Трампа из бюллетеней на предварительных выборах в Колорадо, пишет Медуза.

В ноябре 2024 года суд первой инстанции согласился со всеми доводами истцов, но решил, что поправка не распространяется на президентские выборы. 19 декабря Верховный суд штата изменил это решение и запретил Трампу баллотироваться. Теперь высшая инстанция постановила, что дисквалифицировать кандидатов может конгресс, но не власти штатов.

Аналогичные запреты были установлены в Мэне и Иллинойсе. Решение Верховного суда распространяется и на эти штаты.

Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз Республиканской партии. Он является обвиняемым по четырем уголовным делам в трех разных юрисдикциях, но даже в случае обвинительного вердикта и тюремного срока не будет лишен права избираться в президенты.

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